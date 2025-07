“Otranto Inclusive Beach”, nella “Città dei Martiri” al via il mare senza barriere

L’Amministrazione comunale di Otranto, Assessorato al Welfare, continua a promuovere il mare senza barriere e attiva “Otranto Inclusive Beach”, in collaborazione con Abil Beach e la coop. Sociale L’Integrazione.

Presso la spiaggia Gradoni a Otranto, in Lungomare Kennedy, dal 18 luglio al 1° settembre 2025, saranno previste 10 postazioni-ombrellone, lettini comfort, sedie job, spogliatoi accessibili, personale qualificato e assistenza.

Sulla spiaggia, per facilitare la deambulazione degli utenti con ausili e non, saranno installate delle pedane.

“La Città di Otranto da diversi anni offre questo servizio a supporto delle famiglie con persone con disabilità”, commenta l’assessore Ursula Caroppo. “Siamo felici di poter garantire anche in questa stagione balneare delle giornate spensierate e di svago con il supporto di personale competente e di attrezzature adatte. Il progetto certamente proseguirà nei prossimi anni”.

Il servizio è totalmente gratuito per gli utenti e prenotabile direttamente sul sito numero uno per la gestione di spiagge e lidi pubblici e privati.