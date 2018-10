Tutto il mondo considera l’Italia un museo a cielo aperto, uno scrigno di bellezze ereditate dal passato da divulgare e promuovere. Non è facile valorizzare angoli spesso poco conosciuto, lontani dalle luci dei riflettori e dalla popolarità. Non è semplice, ma è la mission di «Paese che vai», la trasmissione di Ra1 condotta da Livio Leonardi che racconta il patrimonio culturale, artistico, archeologico, enogastronomico e agroalimentare del Paese.

Ogni domenica, dalle 9.30, le luci della rete ammiraglia si accendono su un’eccellenza del Made in Italy. Questa volta, a svelare i suoi gioielli sarà Nardò. La troupe del programma, infatti, sarà in città mercoledì, 31 ottobre e venerdì, 2 novembre. Le riprese si concentreranno in piazza Salandra, piazza Pio XI (dove è in programma una rievocazione storica), piazza Osanna, piazza San Domenico e gli esterni della chiesa della Purità.

«È un’altra bella occasione di visibilità per la nostra città – ha commentato l’assessore al Turismo Giulia Puglia – che ha appena finito di vivere l’esaltante e molto proficua esperienza di Tesori d’Italia. “Paesi che vai” è una sorta di collaudato “buongiorno” televisivo domenicale per moltissimi italiani, che stanno scoprendo e riscoprendo i tantissimi luoghi che custodiscono le bellezze dell’arte, della cultura o della cucina del nostro Paese. Nardò è certamente uno di questi e non a caso negli ultimissimi tempi l’attenzione di “vetrine” come queste importanti trasmissioni televisive è molto cresciuta».

Per permettere alla squadre di muoversi in ‘tranquillità’, la circolazione veicolare subirà dei piccoli ritocchi. I luoghi interessati dalle riprese saranno interdetti, giusto il tempo necessario alle riprese. Non solo, le location scelte saranno momentaneamente liberate dalle panchine e dai cassonetti dei rifiuti. In particolare, dalle ore 7:30 alle ore 8:30 di mercoledì 31 ottobre non sarà consentito il carico e scarico merci presso gli esercizi commerciali di piazza Salandra e vie limitrofe.

Quando andrà in onda?

La puntata dedicata a Nardò andrà in onda nel corso delle prossime settimane, ma sarà certamente un bel biglietto da visita per la cittadina. Nella scorsa stagione, Paesi che vai ha fatto registrare una media di oltre 1 milione e 460 mila telespettatori a puntata, per uno share medio del 17,61%.