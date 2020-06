Con l’estate tornano i turisti, per le strutture ricettive obbligo di registrarli sul portale “Alloggiati Web” della Polizia

Con la ripresa dei flussi turistici verso la provincia di Lecce e il conseguente arrivo di tantissime persone che alloggeranno presso le strutture ricettive del territorio, molti operatori e gestori di queste, anche piccole, ospiteranno quotidianamente numerosi clienti e, come è noto, sono tenuti per legge a raccogliere i dati degli ospiti e inserirli nel sistema “Alloggiati web” della Polizia di Stato.

Per poter accedere al sistema occorre preventivamente richiedere le credenziali agli Uffici di Polizia competenti per territorio.

A chi inoltrare la richiesta

Per quel che riguarda la richiesta, questa dovrà essere inoltrata alla Questura del capoluogo per quel che riguarda la città di Lecce e i paesi limitrofi, mentre ai Commissariati di Pubblica Sicurezza di Nardò, Galatina, Gallipoli, Otranto e Taurisano per le altre città.

Inoltre, per ogni eventuale problema di natura tecnica, è possibile consultare i manuali anche per le procedure relative al rinnovo del certificato, collegandosi al link apposito (clicca qui):

Presso gli uffici, infine si potranno richiedere informazioni più dettagliate. Come suggerito dallo stesso manuale on line, si raccomanda l’uso dei browser Internet Explorer dalla versione 11 in poi o Mozilla Firefox dalla versione 66 in poi.