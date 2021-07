Porto Cesareo batte Otranto e vince la Bandiera Verde 2021. Ecco la spiaggia adatta ai più piccoli

Porto Cesareo, premiata come prima spiaggia adatta ai più piccoli, ha ricevuto la Bandiera Verde 2021, il riconoscimento più importante assegnato da una commissione di esperti pediatri italiani.

Dopo il primato leccese detenuto per due anni consecutivi, del 2018 e 2019, dalle rive costiere di Otranto e gli ultimi due anni da Gallipoli e Marina di Pescoluse, questa è la volta del primo posto, per le spiagge di Porto Cesareo, che in più di un’occasione si erano piazzate tra le prime località marittime della regione Puglia.

Quello della Bandiera Verde è un premio prestigioso che ogni anno i pediatri italiani assegnano ai lidi che risultano a misura di bambino e rispettano le esigenze dei genitori nell’organizzazione di una vacanza utile al nucleo familiare.

Per poter ottenere il riconoscimento bisogna possedere caratteristiche precise come la presenza di personale e bagnini esperti, acque pulite, fondali bassi e accessibili e la presenza di servizi dedicati come punti di ristoro o di spazi ricreativi di cui la famiglia può usufruire, insieme a un alto livello di pulizia e organizzazione.

Dopo la vittoria per diversi anni delle marine di Otranto e Gallipoli, insieme anche a quella di Pescoluse, quest’anno in Salento si è contraddistinto Porto Cesareo, con grande soddisfazione espressa da parte sindaco Silvia Tarantino e dall’assessore Eugenio Sambati.

La litoranea di Porto Cesareo, secondo la disamina svolta dai pediatri, sembra garantire a tutti la possibilità di poter divertirsi in totale tranquillità, di utilizzare attrezzature sportive per adulti e bambini, insieme a punti di ristoro, relax e per l’allattamento.

Per la sicurezza dei più piccoli e di ogni bagnante, si potrà fare affidamento sui bagnini, in costante controllo mentre si potrà godere del panorama e delle bellezze locali, in una passeggiata insieme a tutta la famiglia.