“SalentoinBus” si rafforza, 77 corse in più lungo 16 linee

Ben 77 corse aggiuntive su 16 linee, a partire da oggi, lunedì 31 luglio e fino al 10 settembre la Provincia di Lecce ha disposto l’avvio del potenziamento dei servizi estivi di trasporto pubblico sul territorio provinciale, rafforzando “SalentoinBus”.

“Il nostro piano di mobilità per questa estate 2023 si arricchisce ulteriormente. La stagione è ormai a pieno regime e con queste novità, in accordo con i Comuni, puntiamo a risolvere le problematiche registrate, connesse all’incremento del traffico sulla rete stradale, che creano disagi agli utenti pendolari, anche per esigenze lavorative e socio-sanitarie”, ha affermato il Presidente della Provincia di Lecce Stefano Minerva.

“Ringraziamo la Regione Puglia, in particolare la giunta regionale e l’assessore Anna Maurodinoia, che con prontezza ha accolto e autorizzato le nostre richieste di potenziamento dei servizi di Trasporto pubblico locale, con l’obiettivo di risolvere le criticità connesse al congestionamento della rete stradale in questo periodo di grandi flussi veicolari. Il nostro impegno va, ancora una volta, nella direzione di un Salento che vuole fare passi in avanti in termini di servizi ai cittadini, ai residenti e ai turisti”, ha concluso il numero uno di Palazzo Adorno.

Le novità

Nello schema tutte le linee con il numero di corse aggiuntive di cui si potrà usufruire: