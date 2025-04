Pranzo di Pasqua all’ Agriturismo Panacea. Un’ esperienza tra i profumi del Salento

Trascorrere il giorno di Pasqua nel Salento e godersi il pranzo nell’ Agriturismo Panacea di Cerfignano significa immergersi in un’esperienza sensoriale unica, dove la tradizione culinaria, irrorata da gustose sperimentazioni, si fonde con la bellezza del paesaggio e l’accoglienza calorosa.

Un’esplosione di sapori autentici

La Pasqua in Salento è un tripudio di sapori autentici e l’Agriturismo Panacea ne è un perfetto esempio. Qui, la cucina è un’arte che celebra i prodotti della terra. Il pranzo pasquale è un vero e proprio rituale, con piatti che raccontano la storia e la cultura del territorio.

Il menù del Pranzo di Pasqua

Snack di benvenuto e bollicina

Sfoglia di patata e guanciale nostrano

Pizza fritta e capocollo nostrano

Croquettes con ragù di costine di maiale

I nostri lievitati

Pane con lievito madre e grissini

Antipasto

Mille foglie di patata, cipolla caramellata e latte affumicato

Primo

Cappellacci di braciole, cime di rapa e cacio cavallo

Secondo

– Controfiletto di agnello in crépinette, asparagi e fondo di vitello

– Costoletta di agnello fritta e maionese alla paprika

– Panzerotto con stracotto di spalla di agnello

Predessert

Cremoso al limone, crumble al limone e gelato al limone

Dessert

Mousse al cioccolato fondente 50% e 70%, pralinato di nocciola, amarena e gelato fior di latte

E per finire…

Colomba artigianale realizzata dallo Chef e servita con crema pasticcera

Un’oasi di pace e bellezza

L’Agriturismo Panacea è un’oasi di pace immersa nella campagna salentina, a pochi passi dal mare. La struttura, circondata da uliveti e frutteti, offre un’atmosfera rilassante e familiare, ideale per trascorrere una giornata di festa in compagnia.

La natura: l’agriturismo è immerso in un parco di 14.000 metri, circondato da un rigoglioso orto biologico da cui vengono raccolti frutta e ortaggi per le colazioni e per il ristorante.

L’accoglienza: la gestione familiare dell’agriturismo garantisce un’accoglienza calorosa e attenta, che fa sentire gli ospiti come a casa.

Il relax: la piscina, il giardino e gli ampi spazi esterni offrono la possibilità di rilassarsi e godere della bellezza del paesaggio.

Cerfignano, un borgo autentico

Cerfignano è un piccolo borgo autentico, dove il tempo sembra essersi fermato. Passeggiando per le sue stradine, si respira un’atmosfera di altri tempi, fatta di tradizioni e sapori genuini.

La storia: Cerfignano ha una storia millenaria, testimoniata dalla presenza di antiche masserie e chiese.

La cultura: il borgo è ricco di tradizioni popolari, che si manifestano nelle feste religiose e nelle sagre paesane.

L’ospitalità: gli abitanti di Cerfignano sono noti per la loro ospitalità e gentilezza, che rendono il soggiorno ancora più piacevole.

Trascorrere il pranzo di Pasqua all’Agriturismo Panacea di Cerfignano è un’esperienza indimenticabile, che permette di scoprire la bellezza del Salento in tutti i suoi aspetti: la natura, la cultura, la gastronomia e l’ospitalità.

Per prenotare

3287079639 Antonio

3493982465 Maria Grazia.