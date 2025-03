Nardò, Il progetto “Il Turismo che vorrei” passa alla fase operativa

Passa alla fase operativa “Il turismo che vorrei“, l’iniziativa dell’assessorato al Turismo e Marketing territoriale del Comune di Nardò, per spingere chi opera nel comparto, ma anche semplici cittadini e gli stessi turisti, a contribuire con la propria esperienza e il proprio vissuto all’attività di programmazione dell’amministrazione comunale.

Dopo aver chiuso una prima fase finalizzata a raccogliere progetti, intuizioni, soluzioni a criticità, modelli e visioni che possono riguardare l’accoglienza, lo svago, i trasporti e qualunque altro tema e che possono essere utili a migliorare l’offerta turistica complessiva, l’assessore Giuseppe Alemanno sta mettendo a fuoco tutto questo, anche con incontri diretti con gli operatori turistici. E, soprattutto, coinvolgendo assessori e consiglieri delegati nelle materie “richiamate” dalle istanze.

Nei giorni scorsi, si è svolta una riunione con l’assessore al Bilancio e ai Tributi Sara D’Ostuni e con i consiglieri delegati al Commercio e allo Spettacolo Lelè Manieri e al Centro storico Carlo Benegiamo. Un incontro cui ha preso parte anche Vincent De Cat, un ormai ex turista belga che da oltre 15 anni fa la spola tra Bruxelles e Nardò, dove ha acquistato una serie di immobili nel centro storico che ha trasformato in strutture ricettive.

Sono tante le novità in arrivo, messe a punto in questo primo, proficuo, confronto. Sara D’Ostuni ha garantito l’impegno degli uffici nell’attività di semplificazione delle procedure di censimento e comunicazione degli ospiti delle strutture, adempimenti obbligatori che potranno essere fatti attraverso l’utilizzo di nuovi, veloci e più efficienti gestionali operativi. Con il consigliere Lelè Manieri è stata concordata un’attività di sensibilizzazione dei commercianti e degli operatori del “food&drink” con l’obiettivo di limitare il materiale monouso (cannucce, tovagliolini, bicchieri, ecc.) che talvolta si disperde a causa del vento e o dell’abbandono. Peraltro, saranno posizionati nuovi cestini stradali per i rifiuti.

Per quanto riguarda il centro storico, si è deciso con i consiglieri Manieri e Benegiamo di elevare qualitativamente il livello degli eventi in quest’area e di rivalutare gli spazi con nuove panchine.

Per massimizzare l’efficacia degli interventi di spazzamento e lavaggio delle strade e del basolato, infine, sarà rinforzata l’attività di informazione destinata agli automobilisti (che spesso non rimuovono le autovetture parcheggiate sulle strade oggetto di attività programmate di pulizia).

“Interverremo subito su rifiuti, pulizia, eventi e procedure burocratiche che riguardano le strutture ricettive – dice l’assessore Giuseppe Alemanno – sono questi i primi risultati generati dal confronto con chi lavora nel turismo o semplicemente con turisti e cittadini. Come ad esempio, Vincent, che ormai conosce molto bene la nostra città e ha un punto di vista prezioso. Come abbiamo spiegato, l’idea è quella di mettere a disposizione degli operatori del settore la possibilità di condividere la strutturazione dell’offerta turistica della città, analizzando ed eventualmente integrando idee, suggerimenti e proposte “dal basso”.

Sono arrivate tante proposte e tanti suggerimenti, anche in relazione e problemi e criticità esistenti. Per ognuno di questi, sto coinvolgendo assessori e consiglieri, con l’obiettivo di dare risposte quanto più concrete ed efficaci possibili”. Sempre partendo dalle proposte e dalle idee ricevute dall’assessorato al Turismo, seguiranno nei prossimi giorni altri incontri e quindi altre “ricette” per migliorare l’offerta turistica.