Promozione turistica nel metaverso. L’idea del leccese Karim Benvenuto al WMF

Intelligenza artificiale e metaverso stanno prendendo sempre più piede nella nostra realtà. Si tratta di tecnologie che stanno progredendo a un ritmo impressionante, diventando quasi inevitabili per aziende, professionisti e… turisti. La loro influenza si estende a molteplici settori, trasformando le nostre abitudini di vita e di lavoro.

Il metaverso, in particolare, è un universo virtuale condiviso accessibile tramite internet. In questo spazio digitale, gli utenti possono interagire tra loro utilizzando avatar personalizzati ed esplorando ambienti tridimensionali che ricreano luoghi e città reali.

Questa realtà virtuale immersiva offre esperienze straordinarie e senza precedenti.

Le applicazioni del metaverso sono vastissime. Nel settore turistico, ad esempio, il metaverso consente ai turisti di visitare virtualmente destinazioni famose in tutto il mondo senza dover viaggiare fisicamente. Attrazioni come musei, parchi nazionali e città storiche possono essere esplorate in dettaglio, offrendo un’anteprima straordinaria delle esperienze reali.

Inoltre, grazie alla realtà virtuale (VR) e alla realtà aumentata (AR), i turisti possono vivere esperienze immersive incredibili. Possono passeggiare per le strade di città antiche, fare immersioni subacquee in reef corallini o partecipare a eventi culturali e concerti in tempo reale, tutto dal comfort delle loro case.

Le agenzie di viaggio stanno sfruttando il metaverso per offrire anteprime virtuali di hotel e destinazioni, aiutando i clienti a prendere decisioni informate prima di prenotare. Le guide turistiche possono fornire tour guidati interattivi, arricchendo l’esperienza educativa dei viaggiatori con informazioni storiche e culturali dettagliate.

Per le aziende e i professionisti, il metaverso offre nuove opportunità di collaborazione e innovazione. Spazi virtuali possono essere utilizzati per riunioni, conferenze e workshop, superando le limitazioni geografiche e favorendo una collaborazione globale. Le aziende possono creare showroom virtuali per presentare i loro prodotti, offrendo ai clienti un’esperienza interattiva e coinvolgente.

Anche l’intelligenza artificiale gioca un ruolo cruciale in questo scenario. AI è utilizzata per migliorare l’interazione degli utenti nel metaverso, rendendo le esperienze più intuitive e personalizzate. Gli assistenti virtuali basati su AI possono fornire supporto immediato e informazioni utili, migliorando significativamente l’esperienza degli utenti.

In questi giorni si è tenuto il WMF – We Make Future 2024 a Bologna, un evento tra i più importanti d’Europa nel settore dell’intelligenza artificiale e delle nuove tecnologie. Questo festival ha attirato l’attenzione di migliaia di visitatori e potenziali clienti del mondo virtuale.

Il leccese Karim Benvenuto, uno dei massimi esperti di turismo asiatico e mediorientale, ha presentato un innovativo progetto al WMF, esposto da Amal Italy. Il progetto mira a valorizzare il nostro territorio, in particolare quello del Sud Italia, all’interno dei mondi del metaverso, rivolgendosi ai cyber-turisti dell’Asia Centrale e del Medio Oriente. Denominato “Meta Muslim Verse”, il progetto ha ottenuto un enorme successo, suscitando grande interesse tra i visitatori e attirando l’attenzione di buyer e aziende di settore mediorientali.

Il “Meta Muslim Verse” è una piattaforma digitale che permette agli utenti di esplorare virtualmente le bellezze del Sud Italia, attraverso un’esperienza immersiva e interattiva. Gli utenti possono visitare città storiche, siti archeologici, paesaggi naturali e vivere eventi culturali, tutto in un ambiente virtuale tridimensionale. Questa iniziativa non solo promuove il turismo, ma crea anche un ponte culturale tra l’Italia e i paesi dell’Asia Centrale e del Medio Oriente, favorendo la comprensione e la cooperazione internazionale.

Il progetto ha ricevuto importanti riconoscimenti per la sua capacità di integrare tecnologia avanzata e promozione turistica, utilizzando la realtà virtuale (VR) e la realtà aumentata (AR) per offrire esperienze uniche. I visitatori possono interagire con guide virtuali, partecipare a tour personalizzati e persino fare acquisti di prodotti locali, tutto attraverso il metaverso.

L’evento WMF ha fornito una piattaforma perfetta per il lancio del “Meta Muslim Verse”, offrendo visibilità globale e la possibilità di connettersi con leader del settore tecnologico e turistico. Il successo del progetto è un segnale positivo per il futuro del turismo virtuale e dimostra come l’innovazione possa essere utilizzata per promuovere e valorizzare le ricchezze culturali e naturali del nostro paese.

Karim Benvenuto ha sottolineato l’importanza di abbracciare le nuove tecnologie per rimanere competitivi nel mercato globale del turismo. Ha dichiarato: “Il metaverso rappresenta una nuova frontiera per il turismo, permettendo di raggiungere un pubblico più ampio e di offrire esperienze che vanno oltre i confini fisici. Con il ‘Meta Muslim Verse’, vogliamo mostrare al mondo le meraviglie del Sud Italia e creare connessioni significative tra le diverse culture.”