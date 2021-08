Puglia tra le prime destinazioni turistiche in Italia, passeggeri in aeroporto ai livelli del 2019

Sono in Puglia le vacanze di tantissimi turisti che, anche in tempi di pandemia, scelgono il Tacco dello Stivale per trascorrere le ferie. A conferma del successo della Puglia, tra le prime destinazioni italiane, il 2021 registra un elevato numero di passeggeri in aeroporto, paragonabile a quello record registrato nel 2019, uno dei più alti che la regione meridionale abbia mai registrato. Ad attirare i tanti turisti sono, tra le altre cose, gli incantevoli borghi della regione, il mare ed i paesaggi incontaminati, il patrimonio culturale e artistico di grande valore.

Complice del successo, però, non è solo la bellezza che caratterizza la regione ma anche la collaborazione tra tutti i player del settore turistico e del sistema di accoglienza dei visitatori – trasporti, strutture ricettive, agenzie strategiche del turismo. Inoltre, un ruolo fondamentale lo svolge anche la rete aeroportuale pugliese che ha registrato lo stesso traffico di passeggeri del 2019, in alcuni casi superandolo. Nell’ultimo mese, ad esempio, da metà luglio a Ferragosto, sono stati 850mila i passeggeri stimati negli aeroporti di Bari e Brindisi.

“Qualità dell’offerta e sicurezza, rispetto dell’ambiente e spirito di accoglienza, dialogo con gli operatori e sostegno del settore – dichiarano il presidente della Regione Michele Emiliano e l’assessore alla Cultura Massimo Bray. “Proseguiamo con convinzione su questa strada per rafforzare l’economia pugliese e promuovere la nostra regione. Abbiamo puntato quest’anno sul turismo di prossimità e siamo già al lavoro, con lo sguardo rivolto in avanti, per favorire la destagionalizzazione dei flussi tutto l’anno per realizzare una ripresa concreta e duratura dopo la difficile fase delle limitazioni legate alla pandemia”.