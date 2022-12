Il Natale salentino si tiene vivo anche Oltralpe, i purceddhruzzi e le cartellate di Salento in Svizzera

“Da 5 anni preparo i purceddhruzzi e le cartellate qui in Svizzera e ogni volta che sento questi odori e sapori torno indietro in Salento”. Sono una pietra miliare della tradizione salentina, un dolce tipico delle feste e del Natale e per portare la propria terra nel cuore, anche lontano, Salento in Svizzera propone un video tutto dedicato ai Purceddhruzzi e le Cartellate.

“Ognuno ha la propria ricetta del cuore: con o senza uova, impasto con vino bianco o anice, con o senza lievito”, ogni famiglia ha la sua ricetta e sono tutte buone allo stesso modo. Sanno tutte di casa, per chi le prepara. Ma ciò che mette tutti d’accordo, come dice Biancarosa di Salento in Svizzera, è la realizzazione dell’impasto con l’olio di oliva, spremuta di arancia e un pizzico di cannella.

“Ringrazio immensamente mia mamma per avermi insegnato e tramandato sin da piccola questa passione e questo amore per i Purceddhruzzi. Un grazie immenso a zia Ada per i suoi consigli e per avermi aiutata nel prepararli. Ricette e Tradizioni che ci ricordano da dove veniamo e che ogni anno si ripetono e si tramandano. Evviva le nostre Tradizioni che dobbiamo rispettare e tramandare”.