Reader Awards Food and Travel, incetta di premi per la Puglia. Il Salento destinazione dell’anno

Incetta di premi per la Puglia e per il Salento, nei giorni scorsi, al San Barbato Resort Spa & Golf di Lavello (Potenza), dove è andata in scena la terza edizione italiana dei Reader Awards Food and Travel Italia, evento patrocinato dall’ENIT e organizzato dall’omonima rivista, versione italiana del celebre magazine inglese, diffuso in 18 Paesi del mondo, dedicato all’enogastronomia, ai viaggi gourmet e al turismo.

Ancora una volta il Tacco dello Stivale conferma la sua attrattiva turistica, anche in un periodo difficile come questo. Giunta alla terza edizione, la manifestazione si è tenuta nei giorni scorsi, tra viaggi gourmet e turismo. I riconoscimenti assegnati hanno spaziato in tutti gli ambiti della Ristorazione, dell’Ospitalità, dell’Imprenditoria italiana e del Turismo. Oltre al Ristorante dell’anno, con le sottocategorie Classico, In Città ed Emergente, e all’Hotel dell’anno.

I premi

Tra i salentini premiati il patron del “Gaio Ristorante” di Gallipoli Franco Tornese (come “Maestro della cucina italiana” per il suo impegno nel campo della formazione delle nuove leve), che ha ricevuto il suo riconoscimento dalle mani di Alfonso Iaccarino, nume tutelare del ristorante “Don Alfonso 1890” di Sant’Agata sui Due Golfi. Riconoscimenti come Hotel dell’anno sono andati a Borgo Egnazia (come Resort) e Vivosa Apulia Resort (come Spa); Masseria San Domenico (Hotel F&T Italia ); Puglia IGP Nero di Troia Rosato 2019 di Tenuta Demaio (Vino dell’anno); Antonello Magistà del “Pashà” di Conversano (Maître dell’anno); Olio Mimì (Materia prima dell’anno); Il ristorante “Taverna del Porto” di Tricase (Ristorante F&T Italia); Spaghettone all’aglio nero con battuto di gambero rosso di Gallipoli del ristorante “Lo Scalo” di Novaglie (Piatto dell’anno); “Loliva” (Progetto Food); Antonella Di Fazio, direttore commerciale di Cantine Due Palme, azienda che si è aggiudicata anche la categoria Vini F&T Italia con il Selvarossa 2016 Salice Salentino Rosso Riserva Doc, premiato insieme a Gloria, Primitivo di Manduria DOP di Vigneti Reale. Anche per la categoria Sindaco premiato un pugliese, il primo cittadino di Bari Antonio Decaro.

A conquistare il titolo di Destinazione dell’anno è stato il Salento che ha ricevuto invece il suo riconoscimento nelle mani del vicesindaco di Lecce e neoconsigliere regionale Alessandro Delli Noci. A determinare i finalisti sono stati i voti pervenuti dai lettori sul sito web della rivista. Le graduatorie finali sono state rese pubbliche durante la serata di gala dall’editore di “Food & Travel Italia” Pamela Raeli, affiancata da Giuseppe di Tommaso, inviata della “Vita in Diretta”.

Tra gli ospiti della serata l’attore Alessandro Preziosi, il giornalista Fabrizio Imas e l’influencer Roberto De Rosa, il Ferrari Club Italia, official partner degli Awards, rappresentato dal presidente Vincenzo Gibino, che ha siglato con Food and Travel Italia un accordo di partnership.