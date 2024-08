L’estate si rivela adesso. Strutture piene e lavoro per tutti

“Siamo nel mezzo di una stagione che lentamente ha ritrovato numeri e presenze degne del nostro territorio. Luglio di buon livello, agosto eccellente.” Parola di Fernando Nazaro, vice presidente di Confindustria turismo Lecce, che analizza nel cuore dell’estate l’andamento della stagione turistica 2024.

Accanto alle difficoltà derivanti da una concorrenza accesa da parte di altre località vacanziere, il Salento si conferma meta privilegiata per un turismo di qualità… tanti gli stranieri, americani, francesi e inglesi che hanno scelto Lecce e la sua provincia per il periodo delle ferie spalmato, come si dice in gergo, su un periodo più ampio rispetto a quello delle ferie d’agosto.

È vero a luglio sono mancati gli italiani che spesso hanno scelto Croazia, Albania e Grecia, in linea con la tendenza degli ultimi anni, ma il bello consiste nell’affrontare una concorrenza sul piano dell’offerta di qualità dal punto di vista culturale, artistico e del segmento agroalimentare.

“Siamo certi, continua Nazaro, che questo territorio abbia ancora notevoli margini di crescita, ma per garantirli bisogna mettere insieme spunti creativi, idealità, proposte, e tutta un’attività di concertazione logistica al fine di poter anticipare la pianificazione di una stagione che non può vivere di casualità. A ottobre bisognerebbe già fermarsi e disegnare il quadro della stagione turistica del prossimo anno. Le cose buone si preparano, e i piatti prelibati, come ho già detto, non vengono fuori da soli”.

“A tutti – conclude Nazaro – giungano gli auguri di un buon Ferragosto e di un felice proseguimento di vacanze”.