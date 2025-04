Sant’Isidoro rinasce, terminati i lavori di riqualificazione della marina

“Dopo decenni di abbandono, Sant’Isidoro oggi è bellissima. Questo è l’ennesimo traguardo raggiunto dalla mia amministrazione e un altro risultato straordinario per la città”. Così il sindaco di Nardò Pippi Mellone ha “salutato” la conclusione dei lavori di riqualificazione paesaggistica integrata della marina di Sant’Isidoro, un progetto firmato dall’architetto Antonio Vetrugno, finanziato con 1,3 milioni di euro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (in cui sono confluiti i fondi previsti per i Comuni dal Dpcm del 21 gennaio 2021 sulla rigenerazione urbana).

Questa mattina, il primo cittadino, assieme al vicesindaco e assessore al Welfare Maria Grazia Sodero, all’assessore ai Lavori Pubblici Oronzo Capoti, al consigliere delegato alle politiche di valorizzazione di Sant’Isidoro Giuseppe Verardi, oltre a un nutrito gruppo di assessori e consiglieri di maggioranza, hanno simbolicamente tagliato il nastro della “nuova Sant’Isidoro”, letteralmente rinata dopo decenni di abbandono e sofferenza.

Sono state realizzate aree per il parcheggio sul lungomare e aree per la fruizione dei pedoni, oltre a nuova illuminazione e ad un tratto di pista ciclabile per favorire la mobilità sostenibile. Sono stati eliminati alcuni vecchi edifici e manufatti in cemento che deturpavano il paesaggio ed è stata eliminata la vegetazione infestante. Sono state poi recuperate le condizioni ambientali dell’inghiottitoio (o “spunnulata”) presente sul lungomare.

È nata, infine, una struttura per la sosta, posta lungo la passeggiata. Un intervento mirato complessivamente a innalzare la qualità del paesaggio, a salvaguardare la naturalità del luogo e ad invertire i processi di degrado. L’ultima parte degli interventi, che saranno completati prossimamente, riguarderanno l’area nei pressi della Torre. Una novità della rigenerazione, da qualche settimana, è lo spostamento del mercato domenicale nella nuova area parcheggio. Un altro contributo al decoro, alla sicurezza e alla riqualificazione.

“Dopo il lungomare tra Santa Caterina e Quattro Colonne – ha detto ancora Mellone – completiamo la riqualificazione di un altro tratto tra i più belli e frequentati della nostra costa. Ci hanno detto che sarebbe stato impossibile, hanno provato anche qui a ostacolarci, ma come vedete hanno perso di nuovo. Ha vinto Sant’Isidoro, ha vinto la città, hanno vinto i neretini che vogliono bene a Nardò e hanno perso quelli che gufano. Qui ci sono sempre stati disordine e degrado urbano e ambientale, ora c’è decoro e un paesaggio bellissimo. Oggi possiamo dirlo: Sant’Isidoro non è più la marina ‘dimenticata’. Ne siamo fieri”.