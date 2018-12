Ruffano, a Natale nevica tra luci incantate. Il magico borgo vi aspetta

Il Salento da tempo sa affascinare, non soltanto d’estate. Le proposte per vivere il Natale non mancano, ma le più preziose vanno annotate nel percorso da compiere durante le vacanze natalizie.

Quest’anno anche Ruffano ha deciso di stupire. Grazie alle attività pianificate dal sindaco Antonio Cavallo, dall’assessore alla Cultura, Pamela Daniele e dall’assessore al Turismo, Angela Rita Bruno, nel suggestivo centro del Sud Salento, le festività si vestono di colori e luci sfavillanti, di attrazioni per ogni età.

Tutti i giorni, fino al 15 gennaio 2019, sarà aperta grazie alla collaborazione delle associazioni Guardie Ambientali, la pista di pattinaggio con i seguenti orari:

Festivo – dalle ore 10.30 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

Feriale – dalle ore 16.00 alle ore 22.00.

I bambini potranno spalancare gli occhi sulla Casetta di Babbo Natale allestita nel centro. E poi luminarie artistiche e gastronomia tradizionale tra pittule, caranciuli e tanto altro ancora.

L’attrazione che stupisce

A rendere tutto ancor più magico è un particolare non da molti: su Ruffano non si aspetterà il freddo gelido e la neve scenderà ogni sabato e domenica dalle 20 alle 21. Una magia da non perdere.

Programma spettacoli

15 dicembre, camminata di Babbo Natale (ore 14.30), inaugurazione dell’attesissima pista di pattinaggio sul ghiaccio (ore 18:00); spettacolo itinerante – gli Zampognari (ore 19:30)

16 dicembre concerto – Gli Avvocati Divorzisti (ore 20:30)

22 dicembre spettacolo itinerante – la band di Babbo Natale, sfilata della solidarietà (ore 18:30)

23 dicembre Alessio Cesari, voce e pianoforte (a partire dalle 18:00, Chiesa Madonna Dell’Annunziata, piazzetta Giangreco); spettacolo itinerante – Zagor street band (ore 19:30)

26 dicembre festa sul ghiaccio (ore 20:30)

28 dicembre ronda spontanea intorno all’Albero, pittule gratis per tutti (ore 20.30)

29 dicembre spettacolo itinerante – gli Zampognari (ore 19:30)

30 dicembre concerto – Laura Delle Rose trio (ore 20:00)

5 gennaio concerto – CarmyElectric jazz (ore 20:00)

6 gennaio Arriva la Befana con caramelle e zucchero filato gratis per tutti i bambini (ore 18:00); il meraviglioso mondo dei burattini tradizionali (ore 18.30)

Il presepe vivente a Torrepaduli

Non può essere dimenticato, in ultimo, il presepe vivente di Torrepaduli che ormai è diventata un’istituzione. Il 25/26/30 dicembre e 1/6 gennaio dalle ore 17:30 alle ore 20:30 si apre la rappresentazione nel Museo della Civiltà Contadina, Palazzo Pasanisi.

Insomma, in una scenografia meravigliosa ed inusuale i bambini con le loro famiglie potranno vivere un Natale ricco di musica, colori e sorrisi, come vuole il vero spirito natalizio che l’Amministrazione comunale ha tenuto a ricreare per tutta la cittadinanza e i visitatori.