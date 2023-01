Il mare d’inverno, il Salento lo spettacolo è ancora unico

Da una bellissima canzone di Loredana Bertè, il mare d’inverno evoca immagini che rimandano a onde impetuose e violente in un accavallarsi di acqua e schiuma. E se quest’immagine è, di per sé, già molto affascinante, ecco che il Salento ci offre un panorama ancora più raro e accattivante: quello del mare calmo in pieno inverno.

Complici le temperature più che gradevoli e un sole tiepido e accogliente il mantello blu del nostro bel mare, da Leuca a Gallipoli e sino a Porto Cesareo, poco si distanzia da quello scenario che ogni salentino visita ogni estate e il mare del Salento si presenta a dicembre, così come a gennaio, placido e quieto, sereno e placato, ma soprattutto profondamente blu.

Ma il blu non è l’unico colore che domina il nostro mare e il tramonto sull’acqua fa si che il sole sia come un pennello che dipinge un quadro pieno di sfumature calde e luminose, laddove il quadro in questione è proprio il nostro meraviglioso mare che accoglie i colori più belli, dal giallo, all’arancio, al verde, in un turpidìo di emozioni per gli occhi e per il cuore.

Siamo in pieno inverno, ma il Salento continua ad accogliere colazioni, aperitivi e passeggiate all’aperto, dove lungomare e luoghi balneari continuano proprio ad essere il luogo preferito per momenti di svago in quella che è una regione apprezzata in tutto il mondo, la Puglia, con le sue bellezze e le sue temperature amabili.

La nebbia presente in questi giorni ci dimostra come il caldo del giorno si scontri con la rigidità delle temperature notturne in quello che sembra un inverno che, con la totale durezza delle sue temperature, proprio non voglia arrivare.

‘Salento aperto tutto l’anno‘ potremo dire in uno slogan che evidentemente così bene ci rappresenta, d’altronde siamo gente abituata al sole.

ph. Giuseppe Cipressa