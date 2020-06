“Otranto, Sicuramente. La tua estate in tutta sicurezza”. Parte domani il senso unico di marcia nel centro storico

La Città di Otranto, nonostante l’emergenza in corso, non intende rinunciare alla stagione turistica ormai alle porte. Qualche giorno fa il Comune ha lanciato la campagna “Otranto, Sicuramente. La tua estate in tutta sicurezza”, che propone un programma dettagliato che coniuga la fruibilità degli spazi pubblici con la sicurezza degli stessi secondo i protocolli ministeriali e regionali.

“Poter vivere in sicurezza il nostro territorio sarà determinante per continuare a essere scelti come destinazione turistica in questa estate. Garantire sicurezza, però, non dovrà assolutamente impedirci di far vivere ai nostri ospiti il meglio di ciò che abbiamo saputo mettere in campo fino a oggi”, ha dichiarato il Sindaco Pierpaolo Cariddi. “Il rispetto delle distanze è certamente l’elemento sul quale porre le maggiori attenzioni. Ancora di più nei piccoli spazi pubblici come quelli dei nostri centri storici. Quest’anno, infatti, il centro storico dobbiamo trattarlo come un museo”.

A tal proposito, quindi, dalle ore 7.00 di domenica 7 giugno e fino al 15 settembre 2020 parte il senso unico di marcia nel borgo antico, data la conformazione del dedalo di strade strette e dell’alta frequentazione di persone.

Le zone interessate

Il senso unico pedonale, secondo la planimetria disponibile sulla cartellonistica in città e su tutti i canali istituzionali, interesserà: Corso Garibaldi senso unico con direzione verso via Immacolata; Via Immacolata senso unico con direzione Bastione dei Pelasgi; Bastione dei Pelasgi senso unico con direzione Piazzetta De Ferraris.

Le strade che si innestano su quelle suddette a senso unico presentano obblighi di svolta nella direzione dei sensi unici suddetti e precisamente: Via Maiorano con direzione Corso Garibaldi, con obbligo di svolta a destra; via Seminario con direzione Corso Garibaldi, con obbligo di svolta a destra; via Castello con direzione Piazza del Popolo, con obbligo di volta a destra verso via Immacolata; via Papa Costantino con direzione via Immacolata.

I pedoni provenienti dalla scalinata di via Immacolata hanno l’obbligo di svoltare con direzione Bastioni Pelasgi; via Melorio con direzione Corso Garibaldi con obbligo di svolta a sinistra; via Scupoli con direzione Piazza del Popolo con obbligo di svolta a sinistra verso via Immacolata; via Leondari con direzione verso via Bastione Pelasgi con obbligo a sinistra; il vicolo che congiunge Via Padre Scupoli con i Bastione dei Pelasgi con obbligo di svolta a sinistra.

I pedoni in ingresso nel centro storico da via Nicola d’Otranto, ponte di legno, hanno obbligo di transito sul lato destro del suddetto ponte; i pedoni in uscita dal centro storico direzione via Nicola d’Otranto, ponte di legno, hanno obbligo di transito sul lato destro del suddetto ponte.

Tutti coloro che transiteranno in queste strade dovranno indossare obbligatoriamente la mascherina in maniera da coprire completamente tutte le vie aeree (bocca e naso), fatta eccezione nel momento in cui si effettua la degustazione dei cibi e delle bevande: in tale circostanza dovrà essere comunque garantito il distanziamento sociale di almeno 1 metro.

Infine, il Comune idruntino ha stampato un pieghevole, le “Istruzioni per l’uso della città”, un vademecum disponibile anche online sul sito www.comune.otranto.le.it.