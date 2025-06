A Porto Cesareo, parte il servizio di bus navetta per l’estate

Partirà sabato mattina il servizio di trasporto con bus navetta per l’estate a Porto Cesareo.

Saranno quattro le linee per coprire tutta la costa, da La Strea a Punta Prosciutto.

Novità del servizio navetta 2025, l’implementazione delle fermate sulla linea blu n. 3 con la previsione di una fermata in via Sant’Isidoro angolo via Diderot.

Il servizio sarà garantito su 4 linee:

Linea 1 centro urbano

Linea 2 Torre Lapillo

Linea 3 La Strea

Linea 4 Punta Prosciutto

secondo i percorsi definiti dal Comune e con orario predefinito

Tutte le informazioni del servizio saranno a disposizione degli utenti mediante brochure, cartellonista e attraverso il sito ufficiale in fase di ultimazione.

Ultima corsa, il 14 settembre prossimo.