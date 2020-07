Alla Baia di Portoselvaggio a bordo di minibus elettrici, a Nardò riparte il servizio di mobilità sostenibile

È partito a Nardò, il servizio di mobilità sostenibile con minibus elettrici, che come ogni anno consente di raggiungere la baia del parco di Portoselvaggio in maniera comoda, veloce e soprattutto rispettosa del contesto. Un servizio destinato a chi ama immergersi nelle acque limpide della magica insenatura del parco, soprattutto famiglie con bambini e anziani.

Il capolinea sarà, come sempre, all’entrata principale di Torre Uluzzo, da cui si sale e si scende a bordo del minibus ogni venti minuti, dando sempre priorità ad anziani e bambini. Il servizio è attivo dalle ore 9 alle 14 e dalle 16:30 alle 19:30 tutti i giorni, con una pausa tecnica per la ricarica delle batterie. Invariato il costo del biglietto, che è sempre di 2 euro a persona per ogni tratta.

“Anche quest’anno forniamo un servizio fondamentale per gli amanti del parco, molto apprezzato e utilizzato negli anni scorsi. In pochi minuti si sale e si scende dalla baia a bordo di un mezzo silenzioso, comodo e che non impatta con l’ambiente circostante. La particolarità di quest’anno è che inevitabilmente bisognerà fare un po’ di attenzione sia da parte del gestore che degli utenti, quanto a igienizzazione, mascherine, distanze, ecc”, afferma l’Assessore al Turismo del Comune neretino, Giulia Puglia.

Quest’anno, inevitabilmente, particolare attenzione è riposta nella sanificazione e igienizzazione costante dei mezzi, nel pieno rispetto del piano di sicurezza anti-Covid 19 elaborato dall’azienda Salento Open Tour, gestore del servizio. Prima di salire a bordo sarà chiesto agli utenti di procedere all’igienizzazione delle mani e di indossare la mascherina. Gli autisti ad ogni corsa sanificheranno le superfici di maggior contatto. Per informazioni sono disponibili i numeri di telefono 0833 836928 e 327 7513787 oltre all’indirizzo di posta elettronica infoturismonardo@gmail.com.

“Il servizio di mobilità sostenibile – aggiunge l’assessore all’Ambiente e ai Parchi Mino Natalizio – è ormai irrinunciabile per famiglie con bambini, persone anziane o con problemi di deambulazione e per chi ama il parco e intende raggiungere senza fatica la spiaggia. Un servizio comodo, dal costo contenuto e con una bella componente esperienziale, che è rappresentata dalla fresca incursione nei sentieri del nostro prezioso polmone verde”.