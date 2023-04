La nuova stagione turistica. L’analisi di Fernando Nazaro

Fernando Nazaro, come è cominciato il 2023 dal punto di vista del gradimento del territorio pugliese?

Davvero molto bene, basta guardare i dati dei due principali aeroporti di Puglia, quello di Bari e quello di Brindisi. Parliamo di numeri importanti con oltre un milione di arrivi. Raccogliamo i frutti di una semina faticosa ma ben organizzata, e adesso attendiamo i ponti di primavera, per confermare nei fatti le nostre previsioni

A proposito di primavera, per Pasqua cosa si prevede?

Beh, per Pasqua eravamo partiti benissimo, poi si sono messe di traverso le condizioni meteo che inevitabilmente hanno finito per rallentare le prenotazioni, ma comunque siamo fiduciosi sul fatto che il Salento in particolare resti una meta turistica molto apprezzata e ricercata per tutto il corso dell’anno

E i ponti del 25 aprile e 1 maggio

Compatibilmente con le previsioni, se la primavera fa ufficialmente il suo ingresso dovremmo avere numeri importanti, anche superiori a quelli dello scorso anno, gli indicatori sembrano essere positivi in questo senso, e così potremmo avere anche il sold out. Si tratta di un banco di prova importante per orientare la stagione sulle coordinate giuste con un’offerta che non sia solo di tipo estivo, ma che tenga conto della complessità delle attrattive locali

E l’estate? Sarà come quella del 2022?

Sarà anche meglio, pensiamo di avere numeri pre-covid, quindi un’estate davvero pirotecnica, con un turismo esperienziale fatto certamente di mare ed entroterra, ma fatto principalmente di esperienze da vivere nelle nicchie di autenticità dei nostri borghi. Che è sempre ciò che i forestieri cercano di più. Per garantire tutto ciò abbiamo bisogno di raccordare le politiche di promozione con la sostenibilità del territorio e i servizi che il Salento è in grado di assicurare, anche perché non bisogna mai dimenticare che il nostro grande obiettivo resta sempre quello di far ritornare il turista, creando un forte legame di fiducia.

Infine, colgo l’occasione per fare ai lettori i migliori auguri di Buona Pasqua all’insegna del benessere e della pace, così come auguro a tutto il nostro territorio di crescere e migliorare nella bellezza e nell’accoglienza di qualità.

Auguri a tutti!