Coronavirus, tamponi a chi sceglie di trascorrere le vacanze in Puglia. L’idea di Emiliano

La Puglia ha deciso di puntare sul turismo nella «fase due» di convivenza con il virus. E del resto negli ultimi anni il settore è diventato una vera e propria punta di diamante per una Regione che può contare su 900 chilometri di coste, su spiagge che nulla hanno da invidiare a quelle delle località più rinomate, senza contare che nel pacchetto mare sono comprese sagre, eventi e appuntamenti più o meno noti che tanto piacciono agli ‘stranieri’. Per questo si cerca di salvare l’estate, trovando le soluzioni più adatte per permettere a chi potrà di trascorrere una vacanza in Puglia.

L’invito a fare le valigie era stato chiaro. Se gli spostamenti lo consentiranno il tacco dello stivale si prepara ad accogliere gli ospiti come ha sempre fatto. Certo, bisogna usare tutte quelle accortezze necessarie per evitare che la curva dei contagi torni a salire.

Assodato che non saranno «chiusi i confini» quali regole dovranno essere rispettate per non rinunciare al sole e alla tintarella? Ne ha parlato il Governatore Michele Emiliano in un’intervista a Radio Rai 1, confermando le intenzioni di voler puntare sul turismo. «Siamo una delle mete più ambite al mondo e vogliamo rimanere tali chiaramente rispettando delle regole, anche severe» ha dichiarato.

Tamponi ai turisti

«Stiamo valutando misure molto rigide. Tra queste, ad esempio, stiamo lavorando per creare la possibilità di effettuare tamponi all’ingresso delle strutture turistiche, per chi volesse passare le vacanze da noi in Puglia. Vogliamo garantire la sicurezza di tutti ed evitare che la stagione estiva vada persa, con circa un miliardo di fatturato per le aziende pugliesi. Non si può demolire il lavoro straordinario che in Puglia è stato fatto negli ultimi 15 anni» ha dichiarato il magistrato.