La Puglia protagonista a Tokio al “Tourism Expo Japan”

Il progetto “Japan Meets Apulia” sarà presentato alla Tourism Expo Japan (TEJ) 2024 di Tokyo, la Fiera Internazionale del Turismo che si terrà nella capitale giapponese dal 26 al 29 settembre 2024. Il progetto sarà esposto all’interno dello spazio dedicato a Puglia Promozione e al Ministero del Turismo italiano. Questa straordinaria iniziativa rappresenta un’occasione unica per offrire al pubblico internazionale un viaggio itinerante che fonde cultura, paesaggi, benessere e tradizioni della Puglia, appositamente pensato per il viaggiatore giapponese.

Il cuore del progetto è una brochure bilingue (inglese/giapponese) che accompagna i lettori alla scoperta delle meraviglie della Puglia.

Dai centri storici delle città barocche di Lecce, Bari e Otranto, alle pittoresche coste di Gallipoli e Polignano a Mare, passando per le bellezze di Alberobello, Ostuni e Castro.

Un’attenzione speciale è riservata alle esperienze di benessere termale, con un confronto tra le terme di Santa Cesarea Terme in Puglia e quelle di Kinosaki Onsen in Giappone. Le terme di Santa Cesarea, famose per le loro acque sulfuree, e Kinosaki Onsen, una delle località termali più rinomate del Giappone, rappresentano un punto di connessione simbolico tra due culture lontane che condividono la passione per il benessere.

Il 7 settembre 2024, nella città di Kinosaki Onsen, si è tenuto un incontro tra Ruggero Riso (ideatore e curatore del progetto “Japan Meets Apulia”, in servizio presso l’Ufficio Turistico del Comune di Santa Cesarea Terme), Danielle Leveille di Toyooka Tourism Innovation (Visit Kinosaki), che ha contribuito con testi, informazioni e traduzioni, e Hiroto Obata, membro del Japan National Tourism Organization (JNTO, l’ente nazionale del turismo giapponese). Un incontro ha sottolineato l’importanza del dialogo interculturale e della collaborazione tra Italia e Giappone, con un focus particolare sul campo del turismo termale.

“Il progetto Japan Meets Apulia nasce dal desiderio di connettere due mondi lontani ma profondamente simili per tradizioni e passioni,” ha dichiarato Ruggero Riso, ideatore e promotore dell’iniziativa. “Abbiamo creato un’esperienza turistica che non solo presenta la Puglia al mondo asiatico, ma vuole comprendere ed accogliere, nell’ottica di un turismo che voglia farsi conoscere ed allo stesso tempo conoscere le esigenze dei potenziali visitatori”.