Dal Gargano al Salento, le bellezze della Puglia in vetrina su WeTransfer

Ci sono mille e uno modi per convincere i turisti a trascorrere le vacanze in Puglia, ma nulla è più di impatto delle immagini, degli scorci che immortalano le meraviglie di questa terra baciata dal mare e che invogliano gli “stranieri” a scegliere di passare le ferie in una delle tante località del Tacco dello Stivale. Anche per questo la Regione ha deciso di mostrare il suo lato più bello su WeTransfer, il servizio di trasferimento basato su cloud.

Fino al 3 luglio, chi utilizza il noto portale per inviare e ricevere file di grandi dimensioni “from A to B”, come si legge sul sito ufficiale, si troverà di fronte agli scatti dei luoghi più belli e suggestivi, dal Gargano al Salento (con Torre Sant’Andrea a Melendugno). Senza dimenticare la Valle d’Itria e la costa di Bari, dove assaporare il pescato del giorno. Scatti che raccontano al meglio il territorio e che finiranno sul desktop di milioni di utenti.

Ad accompagnare le fotografie selezionate da Pugliapromozione, il claim «Tuffati in Puglia», per scoprire il fascino dei borghi marinari, le scogliere e le grotte marine, la storia del Mediterraneo, i tesori del mare. Un vero e proprio invito rivolto ai visitatori di tutto il mondo. Basti pensare che, attualmente, con il popolare servizio gratuito vengono spediti circa un miliardo di file al mese da 195 paesi.

L’idea è quella di promuovere il territorio strizzando l’occhio alle nuove tecnologie. Ed è indubbio che WeTrasfer possa essere uno strumento di digital advertising dal grande impatto.