Il futuro del turismo salentino tra punti di forza e punti di debolezza

Ci sono gli stranieri e questo è sempre importante, commenta l’imprenditore gallipolino Fernando Nazaro, vice presidente Turismo di Confindustria Lecce. “Riprendiamo da dove avevamo lasciato, dal modello di sviluppo turistico che mette insieme cultura, gastronomia, tradizioni locali e religiose e ovviamente il mare. In questo senso la Bandiera Blu conferita a Gallipoli ci aiuta a confermare la bontà di azioni promozionali che si sono rivelate determinanti per rafforzare l’attrattività del territorio ionico su cui si concentrano i principali flussi turistici della nostra provincia, insieme ovviamente alla città di Lecce.

Insieme alla Bandiera Blu, che non è solo un indicatore della salubrità dell’ambiente o della trasparenza del mare, c’è anche quella che possiamo considerare la prima è più importante azione di promozione e pubblicità dell’area territoriale di riferimento ovvero il G7 celebrato a Brindisi nello scorso mese di giugno”. Turisti americani – afferma Nazaro – ci hanno confidato che sono giunti in Salento a seguito dell’interessante attività di propaganda e promozione che l’incontro dei leaders mondiali in provincia di Brindisi ha indirettamente esercitato.

Si tratta, quindi, conclude l’imprenditore, di due acceleratori straordinari per il successo della stagione estiva 2024, che ci auguriamo non debba come lo scorso anno fare i conti con il ritornello fastidioso e non sempre veritiero del caroprezzi e della vacanza spennapolli.