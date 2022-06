Turismo, vacanze e Calcio. È partita una pazza estate

Con il Lecce in serie A anche il Salento deve fare i conti con la disponibilità alberghiera in piena estate. I calendari ufficiali del campionato di Calcio, anticipati a fine giugno, sono funzionali alla necessità di trovare camere libere per le società sportive che, in piena stagione turistica, si troveranno a fare i conti con partenze, arrivi, trasporti, alberghi e ristoranti.

Primo caso eclatante l’Inter che sabato 13 agosto dovrà raggiungere il capoluogo salentino per la prima giornata di campionato in casa della neopromossa squadra giallorossa, in vista della partita del giorno dopo, vigilia di Ferragosto.

A questo, ci fanno sapere alcuni operatori del settore, vanno aggiunti coloro che arriveranno da ogni dove per poter assistere dal vivo alla performance calcistica dei nerazzurri, così come avverrà con le altre squadre pluridecorate, dato che nel sud Italia, ad eccezione della Campania, Lecce sarà l’unica squadra nella massima serie.

Da Ferragosto e fino alla fine dell’estate avremo banchi di prova importanti per testare la tenuta del sistema turistico locale.