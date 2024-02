L’Unione della Costa Orientale alla Borsa Internazionale del Turismo

Mare, architettura, tradizioni, eventi. L’Unione dei comuni della Costa Orientale, formata da Minervino di Lecce, Ortelle e Santa Cesarea Terme, entità comunali suddivise in 8 nuclei urbani (le frazioni rivestono un ruolo di primissimo piano) lanciano la sfida di un turismo innovativo, proponendo le atmosfere moresche di Santa Cesarea Terme, il fascino degli antichi borghi storici delle calette naturali delle vicine Castro e Otranto, passando per le prelibatezze culinarie di Cocumola, le tavolate di San Giuseppe a Minervino, la Fiera di San Vito a Ortelle e tanto altro, per scoprire un’ampia gamma di tesori nascosti.

L’obiettivo di tale iniziativa è il miglioramento dell’offerta turistica nostrana attraverso la collaborazione fluida tra enti pubblici e soggetti privati, che dovrebbero far squadra e lavorare insieme per creare esperienze nuove e uniche.

All’appuntamento in BIT con la stampa di settore nello stand della Regione Puglia, domenica 4 febbraio alle ore 16,00 prendono parte: Edoardo De Luca Sindaco di Ortelle e presidente dell’Unione dei Comuni della Costa Orientale; Maria Antonietta Cagnazzo, Vicesindaco di Minervino di Lecce; Fabio De Paolis, Consigliere del Comune di Santa Cesarea Terme con delega al Turismo; Paolo Aprile, Dirigente scolastico istituto Alberghiero “A. Moro” di Santa Cesarea Terme

Ruggero Riso | Esperto di supporto per il Turismo e la Digitalizzazione.

Il titolo della conferenza è “a BIT of Bliss in Apulia, Discover the wonders of the Southern Eastern Coast” “Un pezzo di felicità: alla scoperta delle meraviglie della Costa Orientale in Puglia”.