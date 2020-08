L’estate sta finendo e i turisti salutano il Salento, ma per altri la vacanza è appena cominciata

Tanti, tantissimi i turisti che hanno fatto le valigie e hanno salutato il Salento, ma per molti le vacanze sono appena cominciate. Che sia una solo una scelta personale, una questione di portafoglio e convenienza o semplicemente un viaggio dettato da motivi di lavoro, sono tanti gli italiani che si sono ritagliati le ferie nell’ultima settimana di agosto. Per loro – costretti a vedere gli amici rilassarsi, grazie alle foto postate sui social network – è tempo di “vendicarsi” e godersi, meritatamente, il mare ed il sole con la complicità del bel tempo di questi giorni.

Insomma, c’è chi arriva e c’è chi parte. Quella grossa fetta di turisti che ha preferito il cuore dell’estate, i giorni clou di ferragosto per divertirsi. E il divertimento non manca nel Salento, nemmeno quest’anno che sono stati annullati molti eventi a cielo aperto, come la sagra della Municeddhra di Cannole o la festa di Santa Domenica a Scorrano, che richiamano centinaia, migliaia di visitatori.

È mancata la magia delle notti passate a ballare in riva al mare o il fascino delle feste patronali, il sapore autentico delle sagre, ma le strade si sono comunque animate di “stranieri” alla ricerca di qualche esperienza nuova da provare, di qualche luogo da visitare per non perdere nulla di questa terra che ha tanto da offrire. Castro, Gallipoli, Otranto, Lecce, Porto Cesareo, Torre dell’Orso, non hanno avuto nulla da invidiare, in fatto di presenze, alle località più rinomate. Un primato conquistato a fatica, che ora bisogna mantenere. Ma questa è un’altra storia.

Ma la vacanza è bella anche a fine agosto o a settembre. Forse anche di più. Spiagge meno affollate, mare cristallino da far invidia ai caraibi, clima perfetto.

Peccato che i giorni passano in fretta quando non hai tempo per pensare. Così dopo il boom di San Lorenzo e di Ferragosto ecco che in molti sono costretti a salutare questa terra e tornare alla vita di tutti i giorni. A testimoniarlo è il traffico intenso su strade ed autostrade. Pazienza! Utilizzando una canzone di Julio Iglesias “ma quello che conta tra dire e il fare, è saper andar via ma saper ritornare”.