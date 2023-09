L’estate si allunga, settembre è il trionfo del turismo

“Sembra piena estate e invece siamo a fine settembre, un mese che in Salento è andato oltre le attese, e oltre i precedenti già lusinghieri.” Lo afferma Fernando Nazaro vice presidente della sezione Turismo di Confindustria Lecce convinto che “la presenza dei turisti stranieri è fortemente riscontrabile in tutta la Puglia e in particolare nel nostro Salento.

L’offerta allargata di una grande ricchezza storico-artistica ed enogastronomica, accompagnata da scorci paesaggistici irripetibili, si rivela l’asso nella manica di una stagione che non finisce qui.

Il Salento ancora una volta – conclude l’imprenditore – raccoglie il gradimento di una nuova fetta di turisti provenienti da ogni angolo d’Europa e del mondo: americani, inglesi, australiani. Si tratta di clienti abituati a viaggiare e a spendere che a volte fanno la differenza.

È sempre più forte, questo non va dimenticato, la domanda di un turismo sostenibile, fatto di ritmi lenti, buona cucina e relax, proprio quello che sta caratterizzando la città capoluogo in questi giorni, dove il turismo per le vie di Lecce è una cartolina di vera bellezza.”