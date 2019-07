​La Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca si svela al pubblico, ma solo in questi giorni

Cibo, cultura, tradizione, arte e natura… il Salento è una terra dalle mille sfaccettature che può essere scoperta d’estate come d’inverno, anche se è sotto gli occhi di tutti che mostra il suo volto migliore proprio durante la bella stagione grazie ai tanti, tantissimi eventi che animano le notti e trasformano piazze e spiagge, discoteche e strade, località balneari e comuni dell’entroterra in palcoscenici sotto le stelle.

Agli appuntamenti storici e tradizionali, se ne aggiungono sempre di nuovi tanto che non si contano più i rendez-vous che “stregano” i turisti che hanno scelto questo lembo di terra per trascorrere le vacanze. È difficile persino sceglierli.

Tra ‘i più attesi’ c’è sicuramente l’apertura della Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca, un’opera imponente incastonata nella roccia e circondata dalla natura, che rende ancora più suggestiva la punta più estrema del tacco dello Stivale, già affascinante di suo.

Inserita «tra le più belle d’Italia», la cascata “attira” numerosi salentini e stranieri che si spingono fino alla ‘finibus terrae’, per vivere un’esperienza unica e speciale. Già, perché l’opera terminata nel 1939 si mostra al pubblico in rari casi, regalando uno spettacolo unico e suggestivo. Rappresenta l’ultimo tratto di un progetto ancor più maestoso, quello dell’acquedotto pugliese, durante gli anni del Regime: l’acqua, che attraversa tutta Puglia, arriva al Santuario, dove viene simbolicamente benedetta e restituita al mare. Alla fine dell’imponente scalinata, si leva in alto la colonna romana monolitica, fatta portare da Benito Mussolini. Alla cerimonia di inaugurazione era atteso anche il Duce, ma a Leuca non giunse mai. Rimase a Roma perché si era alla vigilia del secondo conflitto mondiale.

Il sistema di illuminazione studiato ad hoc, poi, rende il tutto ancor più incantevole.

Calendario apertura della Cascata Monumentale di Leuca

E allora, quando è possibile assistere allo spettacolo offerto dalla Cascata Monumentale di Santa Maria di Leuca? La risposta è semplice: tutti i venerdì fino al 13 settembre, alle 21.00. I prossimi appuntamenti da segnare in rosso sul calendario, quindi, sono per il 19 luglio e il 26 luglio.

Le date