Cala dell’Acquaviva, il gioiello del Salento

A breve distanza dalla Serra di Marittima, all’interno del territorio comunale di Diso, si riversano le sorgenti d’acqua fredda che danno il nome alla Cala dell’Acquaviva, un vero e proprio gioiello del panorama salentino.

L’insenatura è lunga poco più di 10 metri, si fa spazio tra le rocce e la vegetazione locale e, nonostante sia facilmente raggiungibile in auto e liberamente balneabile, rappresenta un luogo intimo e selvaggio, custodito come un prezioso scrigno.

Cala dell’Acquaviva, accarezzata dalle acque dello Ionio, che soltanto pochi metri più a nord incontrano quelle del Mediterraneo, deve la piacevole freschezza delle sue acque, oltre al fondale roccioso, anche all’afflusso continuo della gelida acqua di sorgente che si riversa in mare e, molto spesso, appare la soluzione più utile per chi cerca, in loco, un autentico refrigerio, a causa della calura che caratterizza il nostro territorio.

Di sicuro, infatti, chi desidera fare un bagno rigenererante deve assolutamente visitare questo luogo che appare insolito e al tempo stesso magico, caratterizzato da un fascino tutto mediterraneo, ma che ricorda le coste norvegesi e la cui qualità dell’acqua, trasparente e a tratti freddissima, è stata anche confermata dalle 5 Vele di Legambiente.