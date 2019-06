Da Parabita a Felline è un tappeto di fiori per il Corpus Domini, tra arte e tradizione

Da Felline a Parabita, ad essere protagonisti indiscussi dei prossimi giorni saranno i fiori. Il 23 giugno torna anche quest’anno l’Infiorata del Corpus Domini, tra petali di fiori, cristalli di sale dai mille colori e trucioli variopinti. È il 13esimo appuntamento per Felline e il titolo di questa edizione sarà “Eccomi”, che racconterà la storia dei “Sì” più importanti a tema religioso.

Caratteristica importante dell’infiorata del comune salentino è l’uso di “materiale di scarto”. Per realizzare le composizioni artistiche che colorano le vie del paese sono stati utilizzati solamente fiori invenduti al mercato o che i floricoltori della zona lasciano nelle serre. Insieme ai fiori, anche i fondi di caffè, riso, farine e cereali scaduti entrano nelle composizioni floreali.

Se della fase progettuale del tappeto infiorato si occupa l’Associazione Infiorata di Felline Annalisa Errico, la messa in opera del progetto e la realizzazione dei magnifici quadri realizzati in tecnica mista (fiori, sale e trucioli colorati) vedrà coinvolta l’intera cittadinanza, sia singoli fellinesi appassionati ed ogni anno presenti, sia associazioni come l’Apostolato della Preghiera, A.Do.Vos Donatori di sangue e l’Azione Cattolica. Un comune in festa, tripudio variopinto di fede, di grinta e di entusiasmo. Una comunità solidale che si aiuta e che vuole condividere il proprio lavoro.

Accanto a Felline, anche il comune di Parabita prepara la sua Infiorata e per loro è la IV edizione. Oggi si è conclusa la fase di raccolta de fiori ad opera dei Volontari del Centro di Solidarietà e della Compagnia della Coltura. 10 volontari si sono recati a Felline e negli scorsi quattro giorni hanno raccolto 100 casse di garofani, per un totale di 120mila fiori pronti per l’Infiorata.

E dopo lo ‘spiluccamento’ i volontari hanno realizzato 86 casse di petali. Adesso è il turno dei disegnatori che metteranno i fiori insieme per dare vita alle opere d’arte.