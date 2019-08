Ferragosto 2019, il Salento conquista la top 20 delle destinazioni più gettonate. Gallipoli sul podio

Il mese di agosto è ormai arrivato e come ogni anno in questo periodo si avvicina il tanto temuto momento di chiedere ai propri amici o alla dolce metà “cosa facciamo a Ferragosto?”. Che si tratti di qualche giorno o di qualche settimana, le giornate di metà agosto sono l’occasione degli italiani di staccare dalla routine e fare le valigie alla ricerca di una destinazione dove fare festa, andare sulla spiaggia o semplicemente rilassarsi con la dolce metà. Ed è la Puglia la regina delle destinazioni più gettonate per Ferragosto 2019 dagli Italiani, con Gallipoli che si guadagna il podio e si piazza al secondo posto, subito dopo l’Isola d’Elba.

A stilare la classifica delle 20 località più apprezzate dai turisti del Belpaese è HomeToGo, il più grande meta-motore di ricerca al mondo per case e appartamenti vacanza. Il tacco dello stivale conquista ben 4 posizioni nella classifica, con 3 località salentine: insieme a Gallipoli, si guadagnano il loro spazio anche Porto Cesareo e Marina di Pescoluse. A rappresentare il Gargano, invece, Vieste che entra di diritto nella top 20 delle destinazioni più gettonate.

Rigorosamente al mare

Tutte le destinazioni della classifica di HomeToGO hanno una caratteristica in comune. Ferragosto per gli Italiani è al mare, senza nessuna eccezione. E stando ai dati del meta-motore di ricerca, si parte quasi sempre in compagnia, in direzione delle coste italiane più belle. E già, perché 15 delle 20 destinazioni sono italiane. Uniche alternative vere alle bellezze dello Stivale sono la Spagna con Ibiza e le isole greche.

Le regioni in classifica

Prima su tutte le Puglia, con 4 località, seguita dalla Toscana con 3 località (non solo l’Isola d’Elba ma anche Follonica e Castiglione della Pescaia). Sardegna ed Emilia-Romagna si piazzano con 2 destinazioni, mentre chiudono la lista la Campania e il Veneto con Palinuro al 15esimo posto e Bibione al 16esimo.