I misteri del Salento. L’energia del dolmen ‘li scusi’ che fa passare i malesseri

Era il 21 giugno del 2000 quando arrivammo per la prima volta davanti a questa pietra meravigliosa e lo facemmo in occasione di un summit di medici e scienziati che si erano dati appuntamento per studiare il più grande e importante megalite di Terra d’Otranto.

Parliamo del Dolmen ‘Li Scusi’ di Minervino di Lecce, così chiamato perché nascosto in un secolare uliveto di raro fascino. Del resto, già il contesto paesaggistico dice qualcosa sulla rilevanza del sito.

Quel giorno, con più di 40 gradi all’ombra, gli studiosi accertarono e documentarono il manifestarsi di due fenomeni. Il primo di grande impatto suggestivo riguardava il passaggio dei raggi del sole all’interno del dolmen, attraverso il foro posto sul monolite orizzontale. Fenomeno osservabile solo nel giorno del solstizio d’estate e chiaramente legato ad aspetti per così dire astronomici.

Il secondo, a nostro avviso ancora più importante, relativo alla presenza di un fortissimo campo elettromagnetico tutt’attorno alla grande pietra. Un noto ingegnere salentino guidò personalmente i rilievi che accertarono la presenza di un potentissimo campo energetico.

Negli anni successivi, poi, si è avvalorata la tesi secondo la quale il luogo fosse magico perché tutti, ma davvero tutti (anche i più scettici), dichiarano di avvertire sensazioni positive e di benessere fisico avvinandosi al dolmen.

Gente con asma bronchiale che comincia a respirare benissimo, mal di testa che svaniscono, dolori alle articolazioni che passano d’un tratto, tutte cose che poi tornano subito appena ci si allontana dalla grande pietra.

Due medici di diversa specializzazione ci hanno spiegato che il sito genera effetti positivi sulla salute esattamente per la stessa dinamica, ma opposta, che genera danni alla salute, i cosiddetti siti patogeni, di cui tutti ormai hanno consapevolezza e che la scienza oggi studia.

Insomma turisti, ricercatori, docenti universitari, giornalisti, uomini politici hanno dichiarato di aver avvertito una sorta di atmosfera magica, in quello che si può definire il sito più magico e benefico del territorio otrantino.

Il dolmen fu costruito dai primitivi abitatori del Salento (evidentemente non tanto primitivi) lì dove si determinava una epifania della natura e infatti gli studi recenti hanno accertato che a causa di una ferita nella superficie terrestre, l’elettromagnetismo presente nel sottosuolo riesce a far emergere fino al terreno e mostrare i suoi effetti.

Tutto questo e molto altro ancora nella terra di Minervino…