Vivi il Natale all’Abbazia di Cerrate, tutte le iniziative in occasione delle feste

Anche nel 2022, in occasione del Natale, Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a visitare i Beni “vestiti a festa” e a vivere con familiari e amici momenti di pace e allegria immersi nello splendore di ville, castelli e palazzi signorili appositamente addobbati, tra la suggestione dei presepi allestiti secondo le tradizioni locali e la magia di parchi, aree naturalistiche e boschi imbiancati di neve.

Gli appuntamenti

All’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce il primo appuntamento è per domenica 4 dicembre dalle ore 10 alle 13, con Gli auguri a mano libera, un laboratorio di calligrafia medievale per apprendere l’arte di scrivere con caratteri eleganti e regolari e cimentarsi nella stesura di un biglietto di auguri nello stile degli antichi amanuensi.

Nel più tipico spirito natalizio, seguirà l’evento di giovedì 29 dicembre In nativitate Domini, un concerto di canto gregoriano del gruppo vocale Viri Cantores de Finibus Terrae, a cura dell’associazione di promozione sociale Salicus e con la direzione del maestro Giuseppe Lattante. L’esibizione avrà luogo nella Chiesa di Santa Maria di Cerrate alle ore 10, al termine della celebrazione della SS. Messa. Ingressi ordinari all’Abbazia. La partecipazione è gratuita per chi si iscriva al FAI o rinnovi la propria iscrizione in loco.

Infine, mercoledì 4 gennaio alle ore 10.30 e alle 12 si darà il benvenuto al 2023 con Il sapore del Sacro: i cibi rituali dall’Immacolata all’Epifania, un viaggio nel cibo della tradizione natalizia salentina tra sacro e profano. La gustosa tavola allestita negli spazi dell’officina dell’Abbazia guiderà i visitatori alla scoperta della storia dell’alimentazione, legata alle ritualità e al folklore locali; il seme e il fuoco, elementi e simboli ricorrenti nel periodo del Solstizio invernale, costituiranno il filo conduttore di questa narrazione, curata dall’antropologa Francesca Casaluci dell’Associazione Salento Km0. Al termine dell’incontro, si potrà partecipare a un assaggio dei piatti tipici presentati. Ingressi: intero € 13; iscritti FAI € 10; Biglietto famiglia € 36. L’attività è gratuita per chi si iscriva al FAI o rinnovi l’iscrizione in loco.

Il Presepe

Inoltre, per tutto il periodo natalizio l’Abbazia, in collaborazione con la Delegazione FAI di Lecce, ospiterà in chiesa un presepe in cartapesta, proveniente dalla Chiesa di S. Francesco da Paola in Lecce. Il manufatto di fine XIX secolo racchiude tutta la tradizione natalizia del territorio leccese ed concesso in prestito dal Commissario Arcivescovile della Confraternita Maria SS. Presentata al Tempio e San Francesco da Paola, Claudio Selleri.

La veglia del 24

Il 24 dicembre in chiesa si attenderà la nascita di Gesù. La Santa Messa della Veglia di Natale, a cura della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano avrà inizio alle 23:45. Ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Il 2,3 e 4 gennaio, invece, a partire dalle ore 17.00, l’Abbazia ospiterà Verbum Panis Factum Est – Presepe vivente a Cerrate (visite teatralizzate), sempre a cura della Parrocchia San Nicola – Mater Domini di Squinzano, con la Compagnia Teatrale Ghéfiura di Squinzano. Per info e prenotazioni al tel. 347/6110610.