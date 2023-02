I colori del mare di fine inverno. Aperitivo della stagione

A fine febbraio può capitare di imbattersi nella giornata giusta per una foto da incorniciare, come nel caso di Torre Specchia o Torre dell’Orso, dove il mare nei giorni scorsi era completamente fermo, come si dice in gergo. Una bonaccia splendida, o se preferite la biancata perfetta, per ammirare spiaggia e scogliera con una tranquillità e una pace che non riusciremmo ad avere in estate in regime di alta stagione, affollata e caotica.

E poi c’è l’azzurro di Otranto e il blu del mare di Castro, dove lo Jonio si prende tutta la scena e dove il canto delle sirene potrebbe essere davvero una possibilità.

Bello il mare del Salento, è un dato indiscutibile, fatto di bellezza e suggestione, che raggiungono livelli insuperabili lungo la costa di Ugento e Gallipoli, fino a Porto Cesareo, dove c’è da ringraziare Dio per l’immenso dono fatto a questa terra.