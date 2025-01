Presepe di Sabbia, ultimo giorno per ammirare le opere d’arte di Scorrano

La bellezza del Natale non si nasconde solo nelle luci scintillanti delle decorazioni o nei profumi avvolgenti dei dolci tipici. C’è un fascino particolare che si sprigiona dalle tradizioni, dagli appuntamenti che rendono magico questo periodo di festa, come il meraviglioso Presepe di Sabbia di Scorrano. Manca davvero poco alla chiusura di un’edizione che ha incantato i visitatori. Il 6 gennaio, il giorno dell’Epifania, sarà l’ultima occasione per immergersi in questo mondo di arte e magia, creato dalle mani di abili scultori internazionali.

Le sculture di sabbia, vere e proprie opere d’arte, hanno lasciato senza parole grandi e piccini per settimane. La sabbia, modellata con maestria, si muta in opere d’arte temporanee, che parlano non solo della storia sacra, ma anche del talento e della creatività umana. Ogni dettaglio, ogni sfumatura, è un invito a perdersi in un mondo fatto di granelli. E poi, l’atmosfera che si respira a Scorrano durante le feste è davvero speciale: le luminarie che illuminano le vie, il calore dell’accoglienza dei suoi abitanti.

Perché non perdere l’ultima occasione?

Quest’anno, il Presepe di Sabbia di Scorrano ha registrato un grande successo, attirando visitatori da ogni parte della Puglia e oltre. Tuttavia, la magia di questo evento giunge al termine proprio il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, quando la tradizione popolare celebra la Befana. È l’ultima opportunità per immergersi in questa esperienza straordinaria. Se ancora non avete avuto modo di visitare il Presepe di Sabbia, l’Epifania è l’occasione perfetta. Un’esperienza indimenticabile per tutta la famiglia, un modo unico per celebrare la fine delle festività natalizie.