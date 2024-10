“Ruote nella Storia” 2024, a Nardò la bellezza del territorio mostrata in auto d’epoca

Ha mantenuto la sua promessa, quella di tornare e regalare nuove emozioni, “Ruote nella Storia”, il viaggio nei luoghi più belli d’Italia, che domenica scorsa ha fatto tappa a Nardò e nella marina di Santa Caterina con sessanta, incantevoli auto d’epoca. Per due giorni il castello della cittadina si è trasformato nella dimora perfetta per ospitare il format nazionale che attraversa lo Stivale con l’associazione “Borghi più Belli d’Italia”.

“Dopo il successo delle precedenti edizioni raccogliamo con entusiasmo l’accoglienza della città di Nardò – ha dichiarato Francesco Saverio Sticchi Damiani, Presidente dell’AC Lecce. Hanno preso parte all’evento, vetture splendide e di grande pregio, a bordo delle quali i partecipanti hanno avuto l’opportunità scoprire i monumenti e le caratteristiche più interessanti del centro storico. La prova di avviamento alla regolarità, disputata sul lungomare di Santa Caterina, ha appassionato fino all’ultimo metro, in una formula molto apprezzata. Ringraziamo tutti per la grande partecipazione, i consensi ricevuti ci spingono a realizzare cose nuove”.

Già il programma inaugurale di sabato, con la piantumazione dell’albero d’Italia avvenuta nel giardino botanico ottocentesco adiacente al castello, alla presenza delle autorità, ha catturato l’attenzione di molti curiosi, che hanno assistito alla presentazione alla comunità dell’arbusto sempreverde donato da Cia (Confederazione Italiana Agricoltori). Sempre all’interno del giardino botanico è stato aperto il mercatino “Sapori del Salento”, con la degustazione di prodotti tipici. In serata, nell’elegante cortile interno del castello, si è tenuto un incontro pubblico dal tema “Tutela del patrimonio automobilistico storico e valorizzazione del territorio locale” alla presenza di relatori illustri e di diverse autorità istituzionali, seguito da una presentazione sull’Evoluzione dell’auto, design, funzionalità e sicurezza” a cura di Riccardo Tomassetti.

“A livello nazionale, anche grazie all’istituzione di ACI Storico, stiamo lavorando proficuamente per garantire tutte le misure a favore della tutela e della salvaguardia del patrimonio delle auto d’epoca e dei loro possessori- ha dichiarato il presidente ACI Angelo Sticchi Damiani. Con l’occasione ricordo che siamo stati tra i primi a fondare nella fine degli anni ’70 il Salento Club Auto Storiche, con l’obiettivo di unire quei pochi collezionisti che conservavano le loro vetture di interesse storiche e poi è stato tutto un crescendo”

Tra i sessanta gioielli a quattro ruote che hanno rievocato nell’osservatore epoche, scene ed emozioni impresse nel bagaglio dei ricordi e le più celebri pellicole cinematografiche, erano presenti la “Balilla” anni ’30, la “Topolino”, la Lancia Aurelia B 24 convertibile America protagonista nel film “Il Sorpasso” di Dino Risi con Vittorio Gassman e Jean-Louis Trintignant. Immancabili, le mitiche auto ‘popolari’ come la Citroen 2 cavalli Charleston e il pulmino “Bulli” T1 e T2 Volkswagen. Per i cuori sportivi, la Lancia Delta Integrale vincitrice di tanti Campionati del Mondo Rally ed una delle regine del motorsport. E non poteva mancare, la più conosciuta “macchina del tempo” a quattro ruote che esista, ovvero la Delorean dmc-12, fedele ed inseparabile compagna di viaggio di ‘Doc’ Brown- Christopher Lloyd e di Marty Mc Fly- Michael J. Fox in “Ritorno al Futuro”. L’appuntamento in terra di Puglia è un evento organizzato da Automobile Club Lecce con la collaborazione di Sara Assicurazioni, CIA (Confederazione Italiana Agricoltori) e GAL Terra d’Arneo, cofinanziato da Unione Europea, Repubblica Italiana, Regione Puglia, Assessorato al Turismo con Pugliapromozione. POC Puglia 2014-2020 Asse VI, Azione 6.8.

Una giuria di esperti ha conferito il premio ‘Eleganza’ alla MGC, anno 1969, di proprietà del celebre fotografo internazionale Uli Weber, in coppia con l’on. Federica Zanella, mentre la coppa per la ‘storicità’ è stata assegnata alla Jaguar XJ 2800 del 1970, di Maurizio tardio e Giusy Renna. Il premio ‘simpatia’, votato direttamente dai partecipanti, è stato conquistato dalla Fiat Balilla del 1932 di Francesco Tinelli ed Elvira Sticchi.

Sul lungomare di Santa Caterina, i partecipanti si sono cimentati in una prova di avviamento alla regolarità, vinta da Alberto della Gatta ed Elisabetta Romano, al volante di una Alfa Romeo 2000 berlina, davanti a Piero De Marco e Rossana Schirinzi, su Porsche 993, ed a Tommaso Paradiso, con Luca Tornello a bordo di una Mercedes Benz SLK 200R 170 del 1999.

