Salento d’Inverno, borghi e i luoghi da scoprire con “UP – Winter Edition 2026”

Il Salento non è solo una destinazione estiva di sole e mare. Dal 15 gennaio al 15 marzo 2026, la Cooperativa The Monuments People invita a scoprire il volto più autentico e nascosto della Puglia con la nuova stagione di “UP – Unconventional Places for Unconventional People – Winter Edition 2026”.

Un calendario di 10 appuntamenti imperdibili tra le province di Lecce, Brindisi e una tappa speciale nel barese, pensati per chi vuole fuggire dal turismo di massa e immergersi nella storia, nell’archeologia e nelle tradizioni locali.

Dietro ogni tour di UP c’è il lavoro di un team multidisciplinare d’eccellenza. La Cooperativa The Monuments Peopleriunisce archeologi, storici dell’arte, archivisti e guide turistiche e ambientali abilitate della Regione Puglia.

L’obiettivo è chiaro: trasformare la conoscenza accademica in narrazione coinvolgente, valorizzando i Beni Culturali attraverso itinerari che parlano al cuore dei visitatori, dalle scolaresche ai viaggiatori più esperti. Grazie a collaborazioni con istituzioni e realtà del terzo settore, la cooperativa promuove un processo virtuoso che trasforma la consapevolezza del patrimonio in reale valorizzazione del territorio.

Il progetto “UP – Unconventional Places for Unconventional People“, già reduce dal successo dei bandi di Puglia Promozione, torna con una programmazione invernale che punta i riflettori sui piccoli centri.

Spesso ignorate dai grandi circuiti turistici, queste località conservano tracce preziose di una storia millenaria. Le guide di The Monuments People vi accompagneranno in percorsi che partono proprio dalle radici: i luoghi di origine degli operatori, raccontati con la profondità di chi quei posti li vive e li studia ogni giorno.

Il calendario della Winter Edition 2026 si apre con due tappe d’eccezione nel mese di gennaio:

1. A spasso con l’archeologa: Il Museo Castromediano di Lecce

Giovedì 15 gennaio 2026, alle ore 17.00, dove la guida e archeologa Pina Alloggio condurrà i visitatori attraverso i percorsi espositivi del museo più antico di Puglia. Tra statue, urne funerarie, ceramiche e reperti subacquei, rivivremo le antiche rotte del Mediterraneo. Questo format di taglio divulgativo si concluderà idealmente il 15 marzo con un tour sulla Lecce Romana (Lupiae) e il suo Anfiteatro.

2. Percorsi di Carta: L’arte della cartapesta a Nardò

Sabato 17 gennaio 2026, alle ore 17.30, presso la Chiesa di S. Francesco di Paola (Via C. Menotti, Nardò), qui, accompagnati da Emanuela Rossi, si passeggerà nel centro storico di Nardò alla scoperta dei capolavori in cartapesta custoditi nelle chiese e negli oratori, incluso un raro presepe del Malecore. Il tour terminerà con un momento magico: la benedizione degli animali e l’accensione della focara per Sant’Antonio Abate.