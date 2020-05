“Bellezza e sicurezza: siamo pronti”. I Borghi più belli della Puglia ripartono insieme

Un video per ripartire insieme, per attraversare la Puglia dal punto più a nord fino alla sua estremità meridionale lasciandosi ‘catturare’ dalle immagini che scorrono. Un viaggio “coast to coast” per scoprire le meraviglie di questa terra abbracciata dal mare, per ammirare i centri storici, con i loro monumenti ricchi di storia che si affacciano su strade e vicoli rendendoli ancor più magici e suggestivi. Cattedrali, castelli, chiese e case intonacate di bianco che parlano di arte e di cultura, che raccontano storie e tradizioni. E le aree rurali di impareggiabile bellezza, con una biodiversità che pochi altri territori al mondo possono vantare tra laghi naturali e artificiali, aree naturalistiche e siti archeologici.

Con la fase 2 dell’emergenza, si può e si deve ripartire in sicurezza e dalla bellezza: è questo il messaggio del video realizzato dal Coordinamento regionale dei Borghi più belli d’Italia in Puglia con gli undici comuni che hanno conquistato e meritato un posto nel club de I Borghi più belli d’Italia, associazione promossa dall’Anci.

Ci sono Vico del Gargano (Fg), Pietramontecorvino (Fg), Alberona (Fg), Roseto Valfortore (Fg), Bovino (Fg), Locorotondo (Ba), Cisternino (Br), Maruggio (Ta), dove si rimane sempre a bocca aperta. Ci sono, per il Salento, Otranto, Specchia dove il tempo sembra essersi fermato e Presicce. Paesi di cui si innamora subito.

Si può immaginare di fare le valigie e, con un click, far partire il video. Un giro turistico alla scoperta dei magnifici undici. In pochi minuti si può ammirare la bellezza case bianche di Cisternino e Locorotondo e delle abitazioni che affacciano sul mare di Otranto. Incanta il barocco di Presicce e i palazzi storici di Specchia. Un viaggio in cui si possono contemplare le linee morbide disegnate dagli archi e dalle costruzioni medievali di Maruggio, quelle normanne della Torre e del Palazzo Ducale di Pietramontecorvino. Una passeggiata tra fontane di Alberona, accarezzati dal vento lieve che carezza la piazza-anfiteatro di Roseto Valfortore. Ultima tappa Castello di Bovino o in uno degli antichi palazzi di Vico del Gargano.

La meraviglia di questi borghi non sta soltanto nella loro bellezza, ma anche nella varietà di paesaggi architettonici, naturalistici e culturali che sono capaci di esprimere. La Puglia, attraverso i suoi “magnifici 11”, è la rappresentazione di tutte le anime del Mediterraneo, di una terra protesa verso altri Paesi, altre culture che qui hanno trovato rifugio e dimora, lasciando e imparando qualcosa, in uno scambio che è diventato crocevia di cultura e bellezza.

Non c’è solo il video, è possibile ‘scoprire’ i Borghi più belli di Puglia sulla pagina facebook (clicca qui). Una vera e propria ‘galleria’ di scorci, torri, trulli, castelli, piazze e ogni elemento che caratterizza i borghi più belli della Puglia.