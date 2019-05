A Leuca si guarda al passato, “Ville in festa” apre i giardini storici ai visitatori

Sabato 11 e domenica 12 maggio si terrà a Santa Maria di Leuca l’appuntamento con la 16° edizione di “Ville in Festa”, evento organizzato da SLOT, il Sistema Locale di Offerta Turistica di Leuca, in collaborazione con la Pro Loco di Leuca e con il patrocinio del Comune di Castrignano del Capo.

Leuca, Finibus Terrae, il luogo di confine tra terra e mare, il punto di incontro tra i mari Ionio e Adriatico, apre al pubblico i giardini delle sue più belle ville ottocentesche, incantevoli oasi di verde sul lungomare Colombo, frutto della collaborazione tra l’architetto Carlo Luigi Arditi e gli ingegneri Achille Rossi e Giuseppe Ruggieri.

Nell’arco delle due giornate si alterneranno diverse iniziative: intermezzi musicali a cura dei partecipanti al Concorso Musicale “Villa La Meridiana”, la sfilata del corteo in costume della Compagnia Teatro Minimo di Diso-Pisani, l’intervento di Oronzino Invitto con l’Associazione Culturale Teatrale “Mario Perrotta Senior”, l’esposizione delle rose inglesi del Vivaio Delta Garden di Maglie curate da Giuseppina Lamuraglia, le degustazioni di vini d.o.c. e i.g.t. e di prodotti locali d’eccellenza, la presentazione delle opere degli artigiani salentini della cartapesta, della pietra leccese, del rame, del legno d’ulivo, del ricamo, del giunco.

“Ville in festa” sarà anche l’occasione per il fotografo Robert Rock di “Fashion Italy Studio” di fare i primi scatti per il calendario “Salento Faro dei Due Mari 2020 – Gemme d’Italia: Porto Cervo, Portofino, Positano, Santa Maria di Leuca, Taormina”. Ai visitatori sarà anche possibile percorrere il lungomare su carrozze e calessi d’epoca.

Sabato 11 maggio

La giornata di Sabato avrà inizio con la “passeggiata raccontata” sul lungomare Colombo e su via Fuortes, alla scoperta delle ville ottocentesche. La partenza è prevista alle ore 9.00 da Villa Fuortes, sede della Pro Loco di Leuca, fino alle ore 12.30. Riprenderà alle ore 15.30 fino alle ore 18.30.

I visitatori potranno anche partecipare ad escursioni in motobarca presso le grotte di Santa Maria di Leuca e a percorsi in barca a vela organizzati da “Smarè Scuola Vela”.

Alle ore 19.30 Maria Teresa Protopapa, scrittrice e medico salentino, Ambasciatrice di Pace nel mondo, presenterà la raccolta di poesie dal titolo “Suggestioni Mediterranee“ presso le Scuderie di Villa La Meridiana.

Domenica 12 maggio

La Domenica avrà luogo “Una meta chiamata felicità”, un evento a tema filosofico a cura della prof.ssa Ada Fiore.

Alle ore 10.30 è prevista l’apertura della Cappella di San Pietro di Villa Arditi di Castelvetere.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, l’architetto Ciro Robotti ripercorrerà la storia delle ville di Santa Maria di Leuca, presentando il volume “Dimore a Leuca nel paesaggio di due mari” di Annamaria Robotti.

Alle ore 18.00, presso Villa La Meridiana, Irene Scardia si esibirà nel concerto Piano Solo, anteprima di “Piano Piano Festival”. L’ultima iniziativa della giornata di domenica, alle ore 19.30, sarà l’apertura straordinaria della Cascata Monumentale dell’Acquedotto Pugliese, situata tra le scalinate che conducono alla Basilica Pontificia Minore di Santa Maria de finibus terrae.