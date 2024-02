A Lecce una visita teatralizzata alla scoperta delle meraviglie del centro storico

La meravigliosa Lecce, città di favolose Chiese, di sontuosi Palazzi nobiliari appartenuti a famiglie di antico lignaggio, dove le nobildonne vivevano in fastose e pregiate dimore… Leggera di giorno, romantica e tenue di sera, quando tutto si colora di rosa e dove le sue vie sono un Museo a cielo aperto sarà protagonista di una visita particolare.

In occasione della Festa della Donna, gli appassionati e i curiosi della città barocca verranno accolti e trasportati magicamente in un tour per le vie del centro storico, fra vicoli e vicoletti con suggestivi giochi di luci ed ombre, dove la pietra leccese ha assistito inerme alle storie di grandi figure femminili: aristocratiche, sante e regine, che hanno dato lustro alla al capoluogo.

Durante il percorso verranno descritte le particolarità artistiche, storiche e culturali che prenderanno forma con l’abile ed entusiasmante narrazione di Adele Sposato, guida turistica abilitata della Regione Puglia e verranno rese vive dalle performances teatrali ‘site-specific’ di due attrici di teatro: Loredana De Benedetto e Annamaria Saggiomo che emozionando, riporteranno in un tempo lontano dove nobildonne, sante e regine vivevano e proteggevano Lecce.

Questo tipo di attività rientra nel cosiddetto “Edutainment” termine coniato da Bob Heyman , mentre produceva documentari per National Geografic. Secondo Heyman “senza divertimento… non esiste apprendimento “.

Durante il percorso ci sarà una tappa nella quale si svolgerà una degustazione, dove si potranno assaporare e gustare le prelibatezze del territorio.

L’appuntamento prenderà il via da Porta Rudiae alle ore 10.00 e terminerà alle ore 13,00 circa.

È consigliato l’arrivo 10-15 minuti prima dell’orario previsto.

Il percorso è adatto anche a bambini e ragazzi ed è gratuito per i ragazzi fino a 12 anni (accompagnati da un adulto).

Per informazioni, dettagli e prenotazioni obbligatorie contattare il 329.5633215

L’evento verrà effettuato con un minimo di 15 partecipanti.