Una “corazza” contro il virus: via alla raccolta fondi per mascherine e tute per il 118 di Lecce

Quella contro il coronavirus è una vera propria guerra. E come ogni guerra, ognuno deve lottare per le armi giuste. Quali? Per tutti l’arma più potente è la propria casa, dove restare più a lungo possibile per evitare nuovi contagi. Per i positivi al Covid-19 le armi a disposizione sono la quarantena serrata, il riposo e, in casi estremi, il ricovero in ospedale.

Ognuno di noi è un soldato chiamato a combattere con ciò che ha a disposizione, ma ci sono soldati mandati in avanscoperta. Medici, infermieri, personale OSS: veri e propri angeli che sul campo di battaglia hanno bisogno di una corazza speciale. Tute, mascherine, guanti monouso e tutto ciò che possa essere utile a prevenire il contagio. Loro sono i più esposti al rischio e, per questo, sono i soldati da tutelare meglio.

Purtroppo, però, al momento mascherine e tute non bastano per tutti. Ecco allora che la gara di solidarietà si arricchisce con un’altra raccolta fondi, ideata e organizzata sulla piattaforma “GoFundMe” da un giovane salentino trapiantato a Roma, dove è barricato in apprensione per la sua terra.

Si chiama Luca e nelle ultime ore ha lasciato la campagna ‘Emergenza COVID-19 Lecce – S.E.U.S 118‘. “Vorrei rivolgere un appello a tutto il mio network per un’iniziativa che darebbe un contributo importante alla mia terra di origine – scrive. In questi giorni stiamo combattendo una guerra contro il peggior nemico che le persone della mia generazione e quella dei nostri genitori ha mai affrontato e al fine di sentirci partecipi e per una buona volta davvero patriottici, vi invito ad arruolarvi con un piccolo contributo.

Come vi sentireste se non aveste le gambe e aveste la necessità di essere portati in ospedale per una polmonite da COVID? Ecco, ora non pensate a voi, e pensate ai vostri genitori, o ancora peggio ai vostri nonni. Non potete certo accompagnarli voi, rimarreste contagiati e purtroppo che ci crediate o no, anche gli angeli del 118 avranno difficoltà a farlo o forse saranno impossibilitati“.

I numeri parlano chiaro:

Soccorritori impegnati in interventi COVID per i quali si ha bisogno di DPI: 135 al giorno ;

; Tute EN14126 B4, B5, B6 necessarie: 135 al giorno ;

; Mascherine FFp3 necessarie: 135 al giorno ;

; Tute EN14126 B4, B5, B6 disponibili ad oggi: 0 (Zero) ;

; Mascherine FFp3 disponibili ad oggi: 0 (Zero) ;

Tasso medio di crescita casi COVID in provincia di Lecce: 25% al giorno.

Alla centrale 118 vengono forniti camici EN14126, a norma, ma che secondo i soccorritori non si avvicinano all’efficienza delle tute espressamente indicate.

“Naturalmente gli angeli del 118 continuano e continueranno a soccorrerci, anche cercando di arrangiarsi, ma il rischio di contagio per loro è molto elevato e rischiamo di trovarci…senza gambe”, prosegue Luca.

Luca ha fatto suo l’appello del Direttore del 118 Maurizio Scardia:

“Siamo circa 400 guerrieri in campo per combattere una lotta che vinceremo, ma con una corazza bianca ci riusciremo prima. Spesso una tuta fa la differenza”.

L’obiettivo? Raccogliere quanto prima la somma di 10.000 euro, da stanziare immediatamente alla Onlus di Don Gianni Mattia “Cuore e mani aperte verso chi soffre” esclusivamente per l’acquisto di tute EN14126 B4, B5, B6 e mascherine FFp3.

“Questo sarà un gesto del tutto simbolico perché la somma che vogliamo raggiungere garantirebbe l’autonomia solo per qualche giorno, quindi diamoci da fare anche perché un KIT DPI completo (mascherina + tuta) costa meno di 10 euro, meno di un biglietto per lo stadio o per una serata in discoteca”.