In Piazza Partigiani a Lecce celebrato il 79° anniversario della Liberazione

La cerimonia dedicata alla celebrazione del 79° Anniversario della Liberazione della Repubblica Italiana si è svolta, anche quest’anno con grande partecipazione di cittadini e istituzioni, in Piazza Partigiani a Lecce, luogo simbolico dedicato al ricordo di quei salentini che hanno sacrificato la propria vita in nome degli ideali di libertà, pace e democrazia.

La manifestazione, organizzata dalla Prefettura con la collaborazione delle istituzioni civili e militari della provincia, d’intesa con il Comitato Provinciale per la valorizzazione della Cultura della Repubblica, ha avuto inizio alle ore 9,30, alla presenza del Presidente del Consiglio Regionale Puglia Loredana Capone, dei parlamentari, del Sindaco della Città di Lecce Carlo Salvemini, del Presidente della Provincia Stefano Minerva, dei vertici della Magistratura e delle più alte autorità civili e militari, cittadine e della provincia.

Il Prefetto Luca Rotondi, partendo dal ricordo degli eroi che hanno contribuito con il proprio sacrifico all’affermazione della Repubblica, ha voluto rivolgere un pensiero agli “eredi di questo inestimabile patrimonio, i giovani, affinché il loro spirito d’iniziativa li renda patrioti del futuro, custodi della salvaguardia dei diritti fondamentali, promotori d’impegno, lavoro e costanza nel rinnovare quotidianamente un patto di legalità, con se stessi e con gli altri, fondato sul diritto di essere persone libere e sul dovere di preservare la democrazia, fortezza della libertà”.

All’evento hanno partecipato altresì le Associazioni combattentistiche e d’arma, l’Anpi e una delegazione di studenti in rappresentanza della Consulta Provinciale degli Studenti e del Consiglio comunale dei ragazzi di Lecce, che nei loro interventi hanno evidenziato l’importanza di onorare la memoria dei tanti uomini e delle tante donne che hanno lottato per la libertà e per l’affermazione dei valori posti alla base della Costituzione.