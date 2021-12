“Now’s the time”, alle Knos un incontro con Alessia Cerantola per parlare di greenwashing

Come ogni venerdì, alle Manifatture Knos di Lecce, proseguono gli eventi “Now’s the time”, rassegna a cura di Kritica Economica e Fridays For Future Lecce.

Appuntamento, quindi, domani, a partire dalle ore 18.00. In quest’occasione ci sarà come ospite Alessia Cerantola, giornalista d’inchiesta per OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) e tra i fondatori di Irpi Media; ha iniziato il suo percorso nel 2007 scrivendo di Giappone per Internazionale, e l’Estremo Oriente rimane il filo rosso di molti dei suoi lavori.

Nei suoi servizi si è occupata di vari temi tra cui crimini ambientali, industria del tabacco, violenza sessuale, corruzione, frodi fiscali e criminalità organizzata, e ha collaborato con una serie di testate italiane, tra cui il Fatto Quotidiano, Il Sole 24 Ore, Ansa, TG La7 e “Report” di Rai 3, e con media stranieri, come The Guardian, The Intercept e The Atlantic.

Ha lavorato a inchieste internazionali tra cui i Panama e i Paradise Papers con il consorzio ICIJ (International Consortium of Investigative Journalists) e con IrpiMedia (Investigative Reporting Project Italy).

Dal 2013 ha realizzato servizi da Giappone e Italia per “Outlook”, un programma di BBC World Service. È autrice di podcast, tra cui Verified, prodotto da Stitcher.

In particolare, nell’incontro moderato da Giorgio Michalopoulos, membro della testata giornalistica indipendente Kritica Economica, l’ospite di turno parlerà del greeenwashing praticato dalle multinazionali del tabacco, che attraverso i progetti di “corporate social responsibility” di fatto continuano ad inondare e inquinare il mercato con i loro prodotti.

Appuntamento da non perdere quindi per chi interessato al tema ma anche per i più curiosi alle ore 18.00. A seguire, intorno alle 21.30, si svolgerà uno spettacolo a cura di Principio Attivo Teatro.