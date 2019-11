Allagamenti, alberi caduti, qualche strada chiusa e tanta…organizzazione. Maltempo, il Salento è guardingo

È un Salento guardingo quello che sta vivendo l’allerta meteo arancione di queste ore. Tanta la paura che si possano verificare gli stessi danni che hanno creato enormi disagi il 12 novembre scorso e che hanno messo letteralmente in ginocchio tanti paesi rivieraschi del Salento al punto che c’è stato bisogno di attivare una raccolta fondi e di richiedere lo stato di calamità naturale.

Al momento tutto sembra essere sotto controllo ed i disagi vengono affrontati con prontezza grazie al pronto intervento della Protezione Civile ed alla sua capacità di darsi da fare in maniera capillare. Gli operatori ricevono in tempo reale dal Centro Coordinamento dei Soccorsi, ubicato in Prefettura, le notizie sull’evoluzione del maltempo.

Gli eventi di maggior rilievo erano attesi dalle ore 16.00 di oggi fino alle ore 02.00 di domani con venti forti da sud-est e piogge intense a carattere di rovescio.

E proprio a proposito delle piogge copiose va detto che l’impiego maggiore dei volontari è stato richiesto in occasione di vari allagamenti che si sono verificati.

Per il resto, si segnalano a Presicce la caduta di alcuni pali delle luminarie; a Taviano vari interventi di messa in sicurezza nella Marina di Mancaversa a causa della caduta di due alberi e l’intervento congiunto con i Vigili del Fuoco per la presenza di alcuni cavi elettrici. A Galatone è stata chiusa via Savoia al traffico per allagamento, nel tratto compreso tra via Don Bosco a via Riccardi.

Le condizioni meteo, comunque, non impediranno la sfida della partita di calcio tra il Lecce e il Cagliari questa sera al Via del Mare, anche se con delle limitazioni negli accessi per motivi di sicurezza. Sembra proprio che l’organizzazione la faccia da padrona.

Aggiornamento ore 20.00

Alle ore 19.45 è terminata la riunione del CCS in Prefettura. La situazione allo stato attuale è abbastanza normale ma si prevede un grosso incremento di temporali e vento a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 00.00 / 01.00 soprattutto sul versante Ionico e basso Salento. Pertanto bisogna tenere alta l’attenzione e monitorare il territorio.