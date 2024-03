Manca la fogna nera, i residenti di via Garzia a Lizzanello combattono da anni

La conduttura per lo smaltimento delle cosiddette acque nere non è un fatto banale, eppure non è un fatto scontato. Come avviene a Lizzanello, dove i residenti di via Garzia attendono da lungo tempo la realizzazione di un’opera che considerano di primaria e fondamentale importanza.

Già nel lontano 2012 i residenti provarono ad ottenere grazia presso il Comune attraverso una sorta di mini petizione popolare, per meglio dire una raccolta di firme con la quale su chiedeva di provvedere alle esigenze di una strada centrale del paese.

Ma niente è facile in questo mondo, e nemmeno nel 2024 ci sono cose che si potrebbero dare per acquisite. Ecco perché i cittadini intendono tornare alla carica con tutti i mezzi democratici a loro disposizione.

Più recentemente nel 2019, con lettera indirizzata all’Acquedotto Pugliese si mise in atto l’ennesimo tentativo di chiarimento al fine di quantificare la spesa per la realizzazione della conduttura.

‘Passano gli anni – dicono i residenti – e siamo ancora qui’.