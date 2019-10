SuperEnalotto generoso in provincia di Lecce, centrato un cinque da quasi 20mila euro

Fino a ora è stato un 2019 molto munifico per quel che riguarda le vincite alle lotterie in Salento. In particolare nella provincia di Lecce, quest’anno, diverse persone sono state baciate dalla dea bendata e in alcuni casi con grosse somme di denaro. Basti pensare al 9 agosto scorso, quando, proprio nel capoluogo il MillionDAY ha regalato 1 milione di Euro, o anche i 19mila euro di Carmiano pochi giorni prima, il 5 agosto o, andando un po’ più a ritroso, i 25mila del 17 giugno o del 6 marzo.

Puglia ancora a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato sera sono state centrate due vincite con i “5” da 19.709,40 euro ciascuna.

Una vincita è stata centrata a Tuglie, presso l’Edicola Cartolibreria Pamar di via Vittorio Veneto 234, l’altra giocata è stata ottenuta alla Tabaccheria De Rosa di via Bari 1 a Capurso, in provincia di Bari.

Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 14,3 milioni di euro. L’ultimo “6” è stato centrato lo scorso 17 settembre, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma, mentre in Puglia l’ultimo Jackpot è invece quello da 26 milioni di euro realizzato a gennaio del 2014 a Bari.