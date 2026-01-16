Brandendo dei coltelli minaccia il personale sanitario, 58enne fermato dai Carabinieri

Nella giornata di ieri i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno dato vita a una serie di interventi operativi di particolare rilievo, confermando l’elevato livello di attenzione, professionalità e tempestività garantiti quotidianamente a tutela della sicurezza dei cittadini.

Nella mattinata, a Sanarica, un equipaggio della Sezione Radiomobile della compagnia di Maglie. è intervenuto a seguito di una richiesta pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112, relativa a un uomo di 58 anni in forte stato di agitazione psicofisica che minacciava il personale sanitario. Giunti sul posto, i militari hanno fronteggiato una situazione di concreto pericolo: l’uomo brandiva coltelli e ha tentato di aggredire gli uomini dell’Arma. Dopo reiterati tentativi di dissuasione, hanno fatto ricorso al dispositivo taser in dotazione, riuscendo a bloccarlo senza conseguenze per le persone coinvolte. L’uomo è stato affidato alle cure sanitarie e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio.

Infine, a Galatina, i Carabinieri della Stazione locale hanno segnalato alla Procura della Repubblica di Lecce un uomo di 60 anni che, in stato di alterazione dovuto verosimilmente all’abuso di alcol, ha danneggiato una porta d’ingresso del pronto soccorso dell’ospedale. Anche in questo caso, l’intervento tempestivo dei militari ha evitato ulteriori conseguenze e garantito il ripristino della sicurezza.