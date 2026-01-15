Cocaina, marijuana e 52mila euro nascosti in casa, arrestati 48enne e 39enne

Nel corso della giornata di ieri, i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno dato vita a una serie di interventi a tutela della sicurezza dei cittadini.

Nel tardo pomeriggio, a Copertino, i militari del Norm della Compagnia di Gallipoli hanno arrestato in flagranza di reato due persone, rispettivamente di 48 e 39 anni, nel corso di un servizio di controllo del territorio. Il fermo di un furgone ha consentito di avviare immediate perquisizioni personali e domiciliari, che hanno portato al rinvenimento di oltre 360 grammi di cocaina, circa 25 grammi di marijuana, più di 52mila euro in contanti, ritenuti provento di attività illecita, oltre a materiale per il confezionamento e telefoni cellulari. Lo stupefacente e il denaro sono stati sottoposti a sequestro, mentre gli arrestati, dopo le formalità di rito, sono stati condotti presso la Casa Circondariale di Lecce, come disposto dal Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica , che conduce le indagini.

Nel pomeriggio, a Surbo, un’operazione coordinata tra i Carabinieri della Stazione locale e del Norm della compagnia di Lecce, ha portato all’arresto di un uomo di 56 anni per detenzione illegale di armi e ricettazione. L’intervento è scaturito dalla segnalazione di una cittadina che aveva rinvenuto armi e munizioni all’interno di una cantina. Le rapide indagini e le immediate ricerche hanno consentito ai militari di rintracciare l’uomo, che ha collaborato. Il sequestro ha riguardato tre armi da fuoco, alcune delle quali risultate provento di furto e numerose munizioni. Anche in questo caso, dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Lecce come disposto dall’Autorità Giudiziaria del capoluogo salentino che conduce le indagini.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.