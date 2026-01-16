Tentata rapina e furti a distributori automatici, 24enne di Racale finisce in carcere

Prosegue con costante impegno l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce nel contrasto ai reati contro il patrimonio, fenomeno che incide in modo diretto sulla sicurezza percepita dai cittadini e sulla tutela delle attività economiche del territorio.
Attraverso un’intensa attività di prevenzione e di indagine i militari operano quotidianamente per assicurare alla giustizia i responsabili di tali condotte delittuose, rafforzando la presenza dello Stato e la fiducia della collettività.
È stato questo il contesto in cui, nel corso del pomeriggio di ieri, a Racale, i Carabinieri della Stazione locale hanno dato esecuzione a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, nei confronti di un 24enne del posto, già noto.
Il provvedimento restrittivo, emesso su richiesta della Procura della Repubblica di Lecce, scaturisce da un’articolata attività di indagine condotta dai militari che ha consentito di identificare il giovane e quale presunto autore di una serie di episodi criminosi avvenuti tutti lo scorso novembre nel territorio del comune di Racale.
Il primo risale al 4 novembre quando una commerciante del luogo è stata aggredita, nel tentativo di rapina, mentre si accingeva a depositare presso un istituto bancario l’incasso dell’intera giornata per una somma di circa 19mila euro in contanti. L’autore, dopo averla avvicinata e aggredita, ha tentato di strapparle la borsa provocandole escoriazioni; la pronta reazione della vittima, però, ha fatto desistere l’aggressore che si è poi dileguato facendo perdere le proprie tracce.
Alcuni giorni dopo, sempre a Racale, ad essere preso di mira è stato un distributore di carburante dove, il presunto autore, dopo aver danneggiato le gettoniere installate nei pressi dell’autolavaggio e del distributore di bevande presenti nell’area, ha rubato la somma di quasi 700 euro in contanti.
L’episodio si è poi ripetuto anche la notte successiva presso lo stesso distributore dove il presunto responsabile, dopo essersi introdotto negli uffici, riusciva ad impossessarsi di generi alimentari per un valore complessivo di quasi 400 euro.
In ultimo, nella stessa nottata, indagato si sarebbe reso autore anche di un ulteriore furto avvenuto ai danni di un B&B del posto. In questo caso è stata invece sottratta la somma di 100 euro in monete dall’interno di una gettoniera di un distributore di bevande.
Grazie alla tempestiva raccolta di elementi di prova, all’analisi delle immagini di videosorveglianza e ad altri riscontri investigativi, gli inquirenti sono riusciti a ricondurre la responsabilità dei fatti ad un unico soggetto, già noto alle forze dell’ordine, a carico del quale è stata richiesta ed ottenuta la misura restrittiva. L’uomo dovrà quindi difendersi dall’accusa di tentata rapina e furto aggravato continuato.
Al termine delle attività il giovane è stato arrestato e, come disposto dal provvedimento in premessa, condotto presso la Casa Circondariale di Lecce a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.
Naturalmente, tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai fatti contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.