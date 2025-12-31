64 dosi di cocaina nascoste in casa, scatta l’arresto per un 40enne di Presicce-Acquarica

La Polizia di Stato, durante l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha arrestato un 40enne, residente a Presicce-Acquarica, per spaccio di sostanze stupefacenti.

Da attività info-investigativa, infatti, gli agenti del Commissariato di Taurisano hanno appreso che l’uomo era solito svolgere l’attività di cessione della droga presso la propria abitazione.

Pertanto, nel pomeriggio di ieri, i poliziotti hanno compiuto un servizio di appostamento notando, intorno alle 15.30, un uomo che, dopo aver raggiunto la casa controllata, ha scambiato qualcosa con il 40enne che lo attendeva nel giardino.

I poliziotti, colta la flagranza dello scambio, fermavano e identificavano l’acquirente che aveva appena acquistato una dose di cocaina. Gli uomini del Commissariato, hanno proceduto, quindi, alla perquisizione presso il domicilio rinvenivano 30 grammi circa di cocaina suddivisa in 64 dosi, materiale per il confezionamento, un bilancino di precisione e oltre 1.400 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio.

Tutto il materiale rinvenuto veniva posto sotto sequestro, l’uomo è stato arrestato arrestato e tradotto presso la Casa Circondariale di “Borgo San Nicola” a Lecce su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.